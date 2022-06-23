Росія знайшла спосіб обійти санкції на ринку страхування танкерів, – Reuters

Індія проводить сертифікацію безпеки для десятків суден, керованих дубайською дочірньою компанією найбільшої російської судноплавної групи "Совкомфлот", що дозволяє експортувати нафту до Індії та інших країн після того, як західні сертифікаційні компанії відмовилися від своїх послуг через глобальні санкції проти Москви.

Про це пише Reuters, передає enkorr.

Зазначається, що сертифікація Індійським регістром судноплавства (IRClass), однією з провідних класифікаційних компаній у світі, забезпечує останню ланку в ланцюжку оформлення документів – після страхового покриття – та необхідна для підтримки танкерного флоту державної компанії "Совкомфлот" на плаву і доставки російської сирої нафти на зарубіжні ринки.

Дані, зібрані із сайту IRClass, показують, що компанія сертифікувала понад 80 суден, керованих дочіррньою компанією "Совкомфлоту" – SCF Management Services (Дубай). Ltd.

Джерело в індійському судноплавстві, знайоме з процесом сертифікації, повідомило, що більшість судів "Совкомфлоту" в даний час перейшли на IRClass через дубайську філію.

Галузеве видання TradeWinds повідомило минулого тижня, що більшу частину міжнародного танкерного флоту "Совкомфлоту", який було розсекречено через санкції, було переведено до IRClass у квітні та травні.

Класифікаційні товариства засвідчують, що судна безпечні та здатні до ходіння морем, що має важливе значення для забезпечення страхування та отримання доступу до портів.