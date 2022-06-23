Київрада виділила компенсацію транспортним підприємствам за безкоштовне перевезення пасажирів

Депутати Київської міської ради підтримали надання фінансової підтримки з міського бюджету для комунальних підприємств "Київпастранс" і "Київський метрополітен" в умовах воєнного стану.

Відповідне рішення на засіданні у четвер, 23 червня, підтримали 87 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

Заступник міського голови - секретар міської ради Володимир Бондаренко пояснив, що йдеться про компенсацію за перевезення пасажирів з 24 лютого до 16 травня, коли проїзд у столичному комунальному транспорті був безкоштовним, а також за роботу станцій метро у режимі укриття.

"Депутатський корпус прийняв рішення надати фінансову підтримку комунальним підприємствам "Київпастранс" та "Київський метрополітен" за рахунок коштів міського бюджету в розмірі фактичних витрат цих підприємств за березень 2022 року на оплату праці з нарахуваннями для працівників", – розповів Бондаренко.

Він додав, що в умовах воєнного стану необхідно встановити додаткові соціальні гарантії для киян та забезпечити виплати заробітних плат для працівників комунальних підприємств.

Водночас сума наданих компенсацій комунальним підприємства у повідомленні не наведена.