Відомий фінський виробник фарб Tikkurila вирішив припинити бізнес в Росії

Американська компанія PPG оголосила про згортання бізнесу її фінського підрозділу з виробництва фарб та лаків Tikkurila в Росії.

Як повідомляється на сайті компанії, PPG активізує пошук варіантів для виходу з Росії, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку.

"Наразі ми продовжуємо здійснювати лише мінімальний обсяг продажів, достатній для отримання достатньої кількості місцевої валюти для оплати праці робітників. Раніше ми припинили всі продажі російській нафтогазовій промисловості, державним установам, сторонам, які підпадають під дію останніх нормативних актів, і для аерокосмічного ринку", – йдеться у повідомленні.

Компанія обіцяє пожертвувати чистий прибуток, отриманий від російських операцій за весь 2022 календарний рік, некомерційним організаціям, які надають пряму гуманітарну підтримку.

"Через нашу нездатність стабільно працювати навіть на цьому мінімальному рівні, PPG прийняла рішення активувати опції для виходу з Росії, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку", – зазначається у повідомленні.

Tikkurila — фінський виробник лакофарбової продукції, один із найбільших у Північній та Східній Європі, був заснований у 1862 році. Виробничі майданчики компанії розташовані в 11 країнах. У 2021 році Tikkurila увійшла до американського холдингу PPG Industries.

Перший завод Tikkurila у Росії був побудований у 1995 році, зараз їй належить три заводи та 10 складів. У РФ 2021 року частка компанії у сегменті декоративних фарб становила 18,5%. Станом на кінець 2021 року у РФ працювало близько 1 тис. співробітників компанії.

Як повідомлялося, у 2016 році компанія Tikkurila продала свій завод в Україні та дистриб'юторський підрозділ у Білорусі за 6,8 млн євро. Покупцем стала естонська компанія FarbaHouse.