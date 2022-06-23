Ірак втрачає свої позиції на нафтовому ринку Азії через великі знижки Росії, – Bloomberg

Ірак почав втрачати свої позиції на нафтовому ринку Азії, поступаючись Росії, яка робить великі знижки на свою нафту.

Про це повідомляє Bloomberg, передає enkorr.

"Зі слів трейдерів, які купують і продають іракські сорти, досі не було спотових закупівель іракської нафти Basrah Medium або Basrah Heavy у поточному торговому циклі в Азії, а тендер на продаж сланцевої нафти не було проведено", – сказано в публікації.

В агентстві уточнили, що основними покупцями нафти з Іраку були Китай з Індією. Тепер вони значно збільшили закупівлі в Росії.

Зазначається, що, попри те, що Ірак, як і раніше, залишається найбільшим нафтоекспортером в Індію, Росія значно наростила експортні обсяги в індійському напрямку (із 277 тис. барелів на добу у квітні до 819 тис. у травні), що зробило її другим найбільшим постачальником ресурсу до Індії.

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Імпорт російської нафти в Китай у травні поточного року зріс на 55% у річному вираженні та за підсумками місяця показник постачання сировини досяг рекордного рівня. У результаті цього Росія вийшла на перше місце з постачання сировини в Китай, випередивши Саудівську Аравію.

Раніше повідомлялося, що постачання нафти з Росії до Індії та Китаю досягли рекордних значень, а Азія вперше стала найбільшим покупцем російської сировини.