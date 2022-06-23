"Укрзалізниця" скасувала потяг з Києва на Закарпаття через ремонт колії на кордоні з Румунією

"Укрзалізниця" з 2 липня скасовує курсування поїзда № 55/56 сполученням Київ - Рахів у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на ділянці залізниці Рахів – Берлібаш – Держкордон.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, з цієї ж причини змінюється маршрут поїзда №26/25 Одеса – Рахів, який з 12 липня курсуватиме лише до станції Яремче.

Крім того, з 5 липня "Укрзалізниця" змінить графік курсування поїзда №771/772 Київ – Хмельницький. Тепер він відправлятиметься з Києва раніше – о 22:37, і прибуватиме до Хмельницького о 05:28.

Крім того, поїзд №97/98 Київ – Ковель з 26 червня знову курсуватиме через Коростень із зупинкою, яка не позначиться на загальній тривалості поїздки.

Також з 12 липня змінено розклад руху поїзда №76/75 Кривий Ріг - Київ. Він відправлятиметься з Кривого Рогу о 20:25 і прибуватиме до Києва о 05:48.