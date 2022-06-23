У Міграційній службі пояснили затримку видачі паспортів

На швидкість виготовлення та видачі ID-карток та закордонних паспортів вплинули логістичні труднощі з поставками необхідних для друку матеріалів.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

"Внаслідок безжалісного бомбардування загарбниками не тільки міст та інфраструктури України, а й знищення та частково руйнування логістичних шляхів, ми зіткнулись з небаченими досі труднощами, пов’язаними з постачанням та доставкою необхідних витратних матеріалів для друку паспортів, у тому числі – з-за кордону. Як результат, вимушені констатувати затримки строків виготовлення документів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з огляду на важливість отримання громадянами необхідних документів вживаються всіх можливі заходи для їх своєчасної видачі.

"У тісній взаємодії Уряду України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України та ДП "Поліграфкомбінат "Україна" докладаються безпрецедентні зусилля задля виправлення ситуації та налагодження надійних логістичних каналів постачання необхідних компонентів та матеріалів", – наголосили у ДМС.

Крім того, зазначається, що уряд прийняв постанову, положеннями якої дозволено продовжити термін дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон та вклеїти фото дитини у паспорт батьків, як у підрозділах ДМС, так і в дипломатичних установах України за кордоном.

У Державній міграційній службі закликали поставитися до ситуації з розумінням, а також оформлювати документи завчасно.