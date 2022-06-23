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"Магазини більше не відкриються": Nike остаточно пішов з Росії (оновлено)

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

nike

Американський виробник спортивного одягу та взуття Nike повністю залишає Росію через три місяці після призупинення діяльності.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії, отриману електронною поштою.

На російському сайті компанії згодом було оприлюднено наступне повідомлення:

"Компанія NIKE INC. прийняла рішення піти з російського ринку. У зв'язку з цим сайт nike.com і мобільний додаток Nike більше не доступні в цьому регіоні. Магазини Nike нещодавно тимчасово закрилися і більше не відкриються".

Магазини більше не відкриються: Nike остаточно пішов з Росії 01

Як повідомлялося, у травні Nike не продовжив франчайзинговий договір з російською Inventive Retail Group. IRG належить найбільша в країні мережа магазинів Nike, вона буде змушена їх закрити після розпродажу залишків продукції.

Nike – один з найбільших виробників спортивних товарів у світі. Продукція випускається під марками "Nike", "Air Jordan", "Total 90", "Nike Golf", "Team Starter" та ін. Також "Nike" контролює компанії, які випускають товари під брендами "Bauer", "Cole Haan", "Converse", й "Hurley International".

Автор: Михайло Орлюк
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Валєнкі нинчє в модє
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23.06.2022 15:54 Відповісти
Зато пума не побрезгует.
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23.06.2022 16:04 Відповісти
німецькі фашисти залишилися з фашистами.
По факту, пума для спорту - повне лайно. Вони в жодному виді спорту не є піонерами. Чисто бренд для гопніків.
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24.06.2022 07:13 Відповісти
Ничего страшного , Реобек и Абидас опять станут трендом на россии как в 90е , им не привыкать.
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23.06.2022 21:33 Відповісти
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24.06.2022 07:29 Відповісти
Держи Nike !
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23.06.2022 23:37 Відповісти
Ха..Ну это повседневная.Вот на свадьбу(похороны).
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24.06.2022 07:27 Відповісти
Перші свої кросівки Nike я придбав ще у середині 90-х. З тих пір цей бренд для мене залишається в пріоритеті при виборі спорт екіпу. Читаючи цю новину, я вкотре переконуюсь, що всі ці роки я робив все вірно - підтримував дійсно правильний бренд.
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24.06.2022 07:10 Відповісти
ерунда какая. парашники закатав спортивные портки начнут сплетать себе лапти-скороходы. но попозже, к вечеру, может. они с утра, с устатку постоянно лыка не вяжут.
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24.06.2022 09:33 Відповісти
 
 