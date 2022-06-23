"Магазини більше не відкриються": Nike остаточно пішов з Росії (оновлено)

Американський виробник спортивного одягу та взуття Nike повністю залишає Росію через три місяці після призупинення діяльності.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії, отриману електронною поштою.

На російському сайті компанії згодом було оприлюднено наступне повідомлення:

"Компанія NIKE INC. прийняла рішення піти з російського ринку. У зв'язку з цим сайт nike.com і мобільний додаток Nike більше не доступні в цьому регіоні. Магазини Nike нещодавно тимчасово закрилися і більше не відкриються".

Як повідомлялося, у травні Nike не продовжив франчайзинговий договір з російською Inventive Retail Group. IRG належить найбільша в країні мережа магазинів Nike, вона буде змушена їх закрити після розпродажу залишків продукції.

Nike – один з найбільших виробників спортивних товарів у світі. Продукція випускається під марками "Nike", "Air Jordan", "Total 90", "Nike Golf", "Team Starter" та ін. Також "Nike" контролює компанії, які випускають товари під брендами "Bauer", "Cole Haan", "Converse", й "Hurley International".