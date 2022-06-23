10 країн Євросоюзу постраждали через зменшення постачання газу Росією, – єврокомісар

Близько десяти країн Європейського Союзу вже постраждали внаслідок зменшення постачання газу Росією, існує реальний ризик повного припинення постачання.

Про це заявив єврокомісар ЄС з питань кліматичної політики Франс Тіммерманс, повідомляє Reuters.

За його словами, 10 з 27 країн-членів ЄС оприлюднили "завчасне попередження" через зменшення постачання газу – це перший і найменш серйозний рівень кризи, визначений у правилах ЄС щодо енергетичної безпеки.

"Ризик повного припинення постачання газу зараз більш реальний, ніж будь-коли", – сказав єврокомісар.

Він також наголосив, що Росія використовує постачання енергоносіїв як зброю.

Країни ЄС повинні мати плани для подолання кризи постачання газу трьох рівнів – раннього попередження, сповіщення та надзвичайної ситуації.

Етап "раннього попередження" зосереджується на моніторингу поставок, тоді як "тривога" теоретично дає змогу постачальникам підвищити ціни для споживачів щоб знизити попит. Рівень "надзвичайних ситуацій" дозволяє урядам змусити промисловість обмежити діяльність для економії газу.

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Як повідомлялося, у четвер, 23 червня, Німеччина вирішила активувати так званий "режим тривоги" – другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері, через падіння постачання газу з Росії.

Раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Однак раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Водночас "Газпром" не використовуює повною мірою заброньовані потужності для транзиту газу через Україну.