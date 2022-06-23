Ціни на електроенергію в Європі злетіли до піврічного максимуму

Ціни на електроенергію в Європі піднялися до найвищого з грудня 2021 року після того, як Німеччина активізувала "режим тривоги" – другий рівень аварійного плану дій щодо надзвичайної ситуації в газовій сфері на тлі скорочення поставок із РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.



Так, вартість німецької електроенергіїна наступний рік зросла на Європейській енергетичній біржі на 4,5% до 256 євро за мегават-годину, досягнувши найвищого рівня з 23 грудня.

Французький еквівалент здорожчав на 1,6% до 320 євро за мегават-годину, також досягнувши найбільшого показника з 23 грудня.



"Європейські ціни на електроенергію підскочили в результаті зниження постачання газу та поновлення занепокоєння щодо зимового балансу. Перебої в постачанні створюють більш жорсткий європейський баланс", – зазначили експерти агентству.

Як повідомлялося, влада Німеччини вирішила активувати так званий "режим тривоги" – другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері. Він запроваджується в разі перебоїв у газопостачанні чи надзвичайно високого попиту на газ, що призводить до значного погіршення ситуації із газозабезпеченням. На цьому етапі передбачається, що ринок ще здатний впоратися із цими проблемами самостійно, без вживання заходів неринкового характеру.

Третій етап аварійного плану – надзвичайна ситуація – активується, якщо постачання газом погіршиться настільки, що становище вже неможливо виправити без втручання держави.

На тлі війни Росії з Україною міністр економіки Німеччини Роберт Габек активував перший ступінь аварійного плану – режим попередження – ще наприкінці березня.

Як повідомлялося, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Однак раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Водночас "Газпром" не використовуює повною мірою заброньовані потужності для транзиту газу через Україну.