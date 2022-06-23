Росію можуть виключити з ICAO через крадіжку літаків

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO, входить до структури ООН) вважає, що в Росії існує проблема із забезпеченням безпеки польотів, що в подальшому може призвести до виключення РФ з цієї організації.

Про це йдеться у закритому бюлетені організації від 15 червня, повідомляє російське інформагентство РБК. Цю інформацію також підтвердив офіційний представник ICAO Ентоні Філбін.

Йдеться про те, що російські літаки мають реєстрацію в реєстрі цивільних повітряних суден більш ніж однієї країни, а тому постає проблема дійсності ліцензій на їхнє радіообладнання та сертифікатів льотної придатності в цілому.

Якщо до 14 вересня російська влада не вирішить цю проблему, інформація про "суттєві побоювання в галузі безпеки" стане загальнодоступною, випливає з тексту бюлетеня ICAO. Тоді Росія приєднається до Еритреї та Бутану, де офіційно задекларовано проблеми із забезпеченням безпеки польотів.

ICAO – спеціалізована установа ООН, яка встановлює міжнародні норми цивільної авіації та координує її розвиток з метою підвищення безпеки та ефективності. СРСР приєднався до Чиказької конвенції та вступив до ICAO у 1970 році, а Росія стала його правонаступником у тому числі за цією угодою.

Побоювання ICAO пов'язані із порушенням ст. 18 Чиказької конвенції, пояснив Філбін. Згідно з цією статтею, повітряне судно не може бути законно зареєстроване більш ніж в одній державі. Подвійна реєстрація спричиняє проблеми, пов'язані з міжнародним визнанням ліцензії радіостанції літака та сертифіката його льотної придатності.

Чиказькою конвенцією передбачено кілька варіантів подальшого розвитку подій, пояснив партнер юридичної фірми "Рустам Курмаєв та партнери" Дмитро Горбунов. Найм'якший – це вказівка ​​країні на факти порушення та наполегливі пропозиції їх усунути. Найсуворіший захід – виключення держави з ICAO.

"Через це можуть виникнути проблеми при взаємодії зі службами навігації, технічним обслуговуванням суден і навіть їх пропуском в повітряний простір та аеропорти країн - членів конвенції", – пояснив Горбунов.

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Нагадаємо раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство про примусову реєстрацію літаків у своєму реєстрі, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. Зокрема, санкції забороняють операційний лізинг літаків на користь російських перевізників. Тому в односторонньому порядку було розірвано договори лізингу понад 700 іноземних літаків, при цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.

Водночас авіаційна влада Бермуд та Ірландії, де було зареєстровано найбільше літаків, що використовувалися російськими авіакомпаніями, призупинила дію їх сертифікатів, а Федеральне авіаційне управління США знизило рейтинг безпеки польотів для авіакомпаній Росії, вважаючи, що Росавіація не відповідає нормам безпеки ICAO.

Після вторгнення в Україну Велика Британія, США, Євросоюз та інші країни запровадили обмеження на польоти російських авіакомпаній. Євросоюз також ввів заборону на експорт до Росії товарів і технологій, що використовуються в авіаційній та космічній галузі, а також заборону на страхування та технічне обслуговування товарів, пов'язаних з цими галузями.

Після цього американський виробник авіаційної техніки Boeing тимчасово припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання їм запчастин. Такі ж обмеження запровадив європейський виробник Airbus.