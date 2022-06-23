Місія ЄС оцінить готовність України до "митного безвізу"

В Україні розпочала роботу фінальна оціночна місія ЄС, яка має визначити готовність України до приєднання до міжнародних митних конвенцій, а також до застосовування NCTS на міжнародному рівні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"23 червня розпочала роботу фінальна оціночна місія Генерального директорату з питань оподаткування та Митного союзу Європейської комісії (DG TAXUD), основним завданням якої є оцінка готовності України приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарам, а також застосовувати NCTS на міжнародному рівні", – йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрія Драганчука, задача України протягом двох днів продемонструвати готовність до міжнародного застосування процедури спільного транзиту та NCTS.

"Це надасть безперечну перевагу бізнесу для розвитку зовнішньо економічної діяльності та забезпечить можливість обміну митною інформацією з 35-ти країнами Європи", – зазначив він.

Місія триватиме в онлайновому форматі 23 та 24 червня 2022 року. Протягом двох днів експерти DG TAXUD планують оцінити прогрес України, досягнутий з часу проведення попередньої оціночної місії у листопаді 2021 року та проаналізувати виконання наданих раніше рекомендацій щодо застосування режиму спільного транзиту.

Оцінка проводитиметься за ключовими напрямами функціонування NCTS та застосування режиму спільного транзиту. Україна має продемонструвати як законодавчо та організаційно застосовується режим спільного транзиту на національному рівні в Україні.

Зокрема, українською стороною буде представлено наступне:

застосування NCTS митницею відправлення, митницею призначення, та митницею транзиту (після приєднання до Конвенції);

склад та організацію роботи національної команди, що займається реалізацією проекту;

процеси взаємодії з питань спільного транзиту на різних рівнях;

роботу служби підтримки з питань спільного транзиту;

процедуру видачі фінансових гарантій фінансовими установами та застосування таких гарантій трейдерами.

Також під час роботи місії буде презентовано план ІТ безпеки функціонування NCTS в Україні, у тому числі, з урахуванням нових викликів, спричинених військовою агресією з боку Росії.

NCTS (Нова комп'ютеризована транзитна система) – це ІТ продукт, який дає можливість налагодити обмін інформацією про етапи митного оформлення товарів з використанням електронних повідомлень в режимі реального часу та підвищити ефективність використання системи аналізу ризиків.

Україна розпочала застосування NCTS з листопада 2020 – спочатку в пілотному режимі, а з 17 березня 2021 розпочато етап національного застосування NCTS. Для переходу до міжнародного застосування NCTS, Україна має приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.