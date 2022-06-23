Нацбанк викупив військові облігації ще на 35 мільярдів і став найбільшим власником ОВДП

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності Національного банку України (НБУ) станом на 23 червня збільшився на 35 млрд грн.

Про це свідчать дані Нацбанку про ОВДП, які знаходяться в обігу.

Так, станом на 22 червня у власності НБУ перебували облігації внутрішньої державної позики загальною вартістю 498,61 млрд грн, станом на 23 червня їх вартість зросла до 533,61 млрд грн.

Таким чином, Нацбанк став найбільшим власником ОВДП за сумою, вперше за останні роки обійшовши за цим показником банки, у власності яких знаходяться облігації на 531,87 млрд грн.

Крім того, ОВДП вартістю 71,39 млрд грн знаходяться у власності нерезидентів, на 70,43 млрд грн – юридичних осіб, 29,17 млрд грн – фізичних осіб, 0,31 млрд грн – територіальних громад.

Як повідомлялося, 9 червня Національний банк викупив "військові облігації" уряду (ОВДП) на рекордні 70 млрд грн, збільшивши свій портфель "військових облігацій" до 190 млрд грн.

При цьому Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні.

Однак Міністерство фінансів відмовляється підвищувати ставки за ОВДП, залишаючи їх у діапазоні 9,5-11% річних.

Зазначимо, що міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що Україна сподівається у червні отримати $4,8 млрд, що значно більше, ніж було у травні. Наразі невідомо, чи цей план вдастся виконати.

Нагадаємо, Національний банк 12 та 13 травня збільшив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 20 млрд грн. 8 березня, 12 квітня та 20 квітня Нацбанк викупив папери на суми по 20 млрд грн, 27 квітня – 10 млрд грн, 9 травня – 30 млрд грн.