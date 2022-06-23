У Києві заборонили феєрверки та рух автомобілів без глушника

Влада Києва ухвалила рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків у Києві. Також під заборону підпадає пересування містом автомобілів без глушника.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти. Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку. За це має бути відповідальність", – наголосив мер Києва.

За його словами, перше рішення передбачає, що на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск.

Друге рішення передбачає заборону руху столицею транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України.