Європарламент закликав лідерів Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликає глав держав та урядів Євросоюзу невідкладно надати Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС.

Відповідний документ підтримали 529 депутатів, 45 виступили проти, ще 14 – утрималися від голосування, повідомляє пресслужба Європарламенту.

Водночас європарламентарі закликали зробити теж саме для Грузії, але після того, як "її уряд виконає пріоритети", зазначені Єврокомісією.



У контексті жорстокої російської загарбницької війни проти України цей крок буде прирівнюватися до демонстрації лідерства, рішучості та бачення, зазначають євродепутати.

Вони наполягають на тому, що не існує "швидкого шляху" для членства в ЄС і що вступ залишається структурованим і заснованим на заслугах процесом, який вимагає виконання критеріїв членства в ЄС і залежить від ефективного впровадження реформ.



Зазначається, що Європарламент закликає владу України, Молдови та Грузії "недвозначно продемонструвати свою політичну рішучість реалізувати європейські амбіції свого народу", прискорити реформи з метою якнайшвидшого ефективного виконання критеріїв членства в ЄС.



"Українці, молдавани та грузини заслуговують жити у вільних, демократичних і процвітаючих країнах, які є гордими та відданими членами європейської родини", – заявляють євродепутати, закликаючи Європейську Раду зробити важливий крок до реалізації законних прагнень громадян цих трьох країн.



У резолюції наголошується, що немає альтернативи розширення, яке є "більш ніж будь-коли геостратегічною інвестицією" у стабільний, сильний та об’єднаний ЄС.

Зазначається, що перспектива повноправного членства в ЄС для країн, які прагнуть стати членами ЄС, відповідає власним політичним, економічним інтересам та інтересам безпеки Європейського Союзу.

Також депутати Європарламенту вимагають, щоб процес розширення був "відновлений" і розблокований щодо Західних Балкан.

Як повідомлялося, минулої п’ятниці Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Водночас рекомендація Єврокомісії передбачає перелік умов, який українська влада має виконати у майбутньому у сферах верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією. Остаточне рішення про надання статусу мають затвердити всі 27 держав-членів під час саміту