Очільник Мінрегіону попередив про "надскладну" зиму

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов попередив, що майбутня зима буде надскладною. Водночас опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, а тарифи не зміняться.

Про це він повідомив у Facebook.

"Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне – ми маємо захистити кожного українця та обігріти його помешкання. Тарифи на тепло не зміняться. Ми забезпечимо їхню стабільність. Опалювальний сезон почнеться вчасно. Для цього в нас є всі передумови", – зазначив він.

При цьому, міністр наголосив, що населення "має відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю".

"Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи. Як ми переживемо цю зиму – залежить від кожного із нас. Готуватися до холодів варто саме зараз", – зазначив Чернишов.

За його словами, головне завдання уряду – забезпечити безперервність тепла. Міністр зазначив, що в Кабміні розуміють всі ризики та активно готуються до них. Зокрема, ці питання обговорювалися під час останнього засідання Штабу осінньо-зимового періоду.

Як повідомлялося, 21 червня Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №7427, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану по всій територрії України та упродовж шести місяців після його скасування.