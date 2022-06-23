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Велика Британія заборонила експорт в Росію фунтів стерлінгів

Новини БізнесЦензор Влада Фінанси

лондон,британия

Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ, які зокрема стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузі, а також заборони використання в Росії фунта стерлінгів та банкнот ЄС.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду.

Так, санкції передбачають заборону на експорт, постачання та доставку товарів та технологій, що стосуються хімічної та біологічної зброї, морської та нафтопереробної галузі, а також експорт та використання авіаційного палива й паливних добавок.

Також забороняється експорт та використання в Росії банкнот фунтів стерлінгів або валют ЄС; а також надання, постачання або доставка таких банкнот особам, пов'язаним з РФ.

Зазначається, що деякі із зазначених вище заборон стосуються також і непідконтрольних уряду України територій.

Крім того, Лондон заборонив імпорт, придбання або доставку товарів, що приносять прибуток, які походять з Росії або відправляються з Росії.

Також передбачена заборона на надання технічної допомоги, фінансових послуг, коштів та брокерських послуг, пов'язаних з імпортом чавуну та сталі.

Автор: Юлiя Недашківська
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Та зараз рашка машка атвєтіт, що відтепер ввозитиме ті стерлінгі не фунтами, а кілограмами
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23.06.2022 14:54 Відповісти
Для кращого ефекту можна було дозволити експорт монет - в півпенса.
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23.06.2022 21:00 Відповісти
Тоді на московії зовсім пенсів не лишиться..Усіх по половині повивозять.
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23.06.2022 21:44 Відповісти
 
 