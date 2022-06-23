Німеччина активувала режим тривоги через скорочення запасів газу

Влада Німеччини вирішила активувати так званий режим тривоги – другий ступінь аварійного плану на випадок надзвичайної ситуації в газовій сфері.

Про це повідомив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, передає Deutsche Welle.

Він пояснив цей захід скороченням газових поставок з Росії і високими цінами на газ.

"Ми перебуваємо в стані газової кризи. Відтепер газ – це дефіцитний товар. Ціни вже сьогодні високі, і нам слід приготуватися до їхнього подальшого підвищення", – наголосив Хабек, назвавши скорочення російських постачань "економічною атакою" на Німеччину.



Зазначається, що другий ступінь аварійного плану вводиться у разі перебоїв у газопостачанні чи надзвичайно високого попиту на газ, що призводить до значного погіршення ситуації із газозабезпеченням. На цьому етапі передбачається, що ринок ще здатний впоратися із цими проблемами самостійно, без вживання заходів неринкового характеру.



Введення рівня тривоги не означає, що постачальники газу тепер отримають право перекладати ціни, що різко зростають, прямо на споживачів.

Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur) поки не активуватиме відповідну статтю закону про енергетичну безпеку, оскільки регулятор ще не констатував факт "значного скорочення обсягів імпорту газу".



Водночас, як пояснює видання, третій етап аварійного плану – надзвичайна ситуація – активується, якщо постачання газом погіршиться настільки, що становище вже неможливо виправити без втручання держави.

Тоді Федеральне агентство з мереж приймає за погодженням з постачальниками палива рішення про квоти на постачання газу споживачам, щоб у першу чергу убезпечити найбільш уразливі групи, такі як домогосподарства, лікарні, газові електростанції.



На тлі війни Росії з Україною Роберт Габек активував перший ступінь аварійного плану – режим попередження – ще наприкінці березня.

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Як повідомлялося, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Однак раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Водночас "Газпром" не використовуює повною мірою заброньовані потужності для транзиту газу через Україну.