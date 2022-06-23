Чехія призупинила видачу віз росіянам та білорусам до березня 2023 року

Уряд Чеської Республіки затвердив пропозицію Міністерства закордонних справ щодо призупинення видачі віз та видів на проживання громадянам РФ та Білорусі до кінця березня 2023 року.

Про це повідомляє Радіо Прага.



Зазначається, що після вторгнення в Україну російської армії чеський уряд ухвалив рішення про зупинення видачі віз громадянам Росії, а пізніше і Білорусі, за винятком випадків гуманітарного характеру.



Як пояснили в МЗС країни, заяви на надання права перебування в Чехії, які будуть подані в дипломатичні представництва громадянами РФ і Білорусі, згідно з новим положенням закону, вважатимуться неприйнятними. Це означає, що їх не буде розглянуто.



"Цей крок має служити для захисту зовнішньополітичних інтересів Чеської Республіки у зв'язку із збройним конфліктом на території України, викликаним вторгненням військ РФ та підтриманим Республікою Білорусь", – зазначає зовнішньополітичне відомство.

Метою такого заходу є тиск на Росію та Білорусь з метою припинення вторгнення та забезпечення безпеки Чехії.



Водночас росіян та білорусів, які вже мають дозвіл на проживання, ці заходи не торкаються. Вона й надалі можуть подавати заяви на продовження права на проживання, які розглядатимуться у стандартному режимі, обумовленому законом про перебування іноземців на території Чехії, повідомляє міністерство.



Також нова ухвала не поширюється на заяви на отримання короткострокових віз, якщо заявник є членом сім'ї громадянина Чехії чи іншої країни ЄС. Заборона не поширюється на видачу віз, ВНП чи ПМП, якщо перебування заявника в Чехії – на користь республіки, що підтверджує міністр закордонних справ.