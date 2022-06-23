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Окупанти демонтували та викрали одну з найбільших сонячних електростанцій України
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Окупанти вкрали одну з найбільших в Україні сонячних електростанцій – Тоkmak Solar Energy, що розташована під Токмаком Запорізької області.
Про це повідомляє видання "Власти.нет" із посиланням на місцевих мешканців.
За їх словами, панелі сонячної електростанції росіяни протягом тривалого часу демонтували, розбирали, пакували та вивозили.
Як зазначається, площа СЕС становить 96 гектарів – що дорівнює близько 100 футбольним полям. Її потужність – 50 МВт.
Згідно з даними Opendatabot, наразі ТОВ "Токмак Солар Енерджі" записано на кіпрську фірму "Юкрейн Реньювабл Енерджі Холдінгз Урех Лімітед", кінцевими бенефіціарами якої є ексдепутати від "Опоблоку" Руслан Божко та Олександр Рєпкін.
Топ коментарі
+9 Віктор c1638d64
показати весь коментар23.06.2022 11:41
+4 valera ivolgov
показати весь коментар23.06.2022 14:32
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кацапам вивезти ії в московію
Так треба буде діяти у росії коли прийдеться по репарації.
Треба буде розібрати та вивести все включно із живою силою. Що було розуміння навіть будівлі на цеглу чи інші будівельні матеріали розібрати. Там життя бути не повинно.