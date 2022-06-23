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Новини Енергетика
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Запоріжжя (500) окупація (160) сонячна енергетика (223)

Окупанти демонтували та викрали одну з найбільших сонячних електростанцій України

Новини БізнесЦензор Енергетика

токмак

Окупанти вкрали одну з найбільших в Україні сонячних електростанцій – Тоkmak Solar Energy, що розташована під Токмаком Запорізької області.

Про це повідомляє видання "Власти.нет" із посиланням на місцевих мешканців.

За їх словами, панелі сонячної електростанції росіяни протягом тривалого часу демонтували, розбирали, пакували та вивозили.

Як зазначається, площа СЕС становить 96 гектарів – що дорівнює близько 100 футбольним полям. Її потужність – 50 МВт.

Згідно з даними Opendatabot, наразі ТОВ "Токмак Солар Енерджі" записано на кіпрську фірму "Юкрейн Реньювабл Енерджі Холдінгз Урех Лімітед", кінцевими бенефіціарами якої є ексдепутати від "Опоблоку" Руслан Божко та Олександр Рєпкін.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+9
Опоблоківці перевозять додому, в Рашку, чи що?
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23.06.2022 11:41
+4
Афера від Ригів опзж - на податки Українців збудувати сонячну електростанцію, а потім дозволити
кацапам вивезти ії в московію
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23.06.2022 14:32
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Опоблоківці перевозять додому, в Рашку, чи що?
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23.06.2022 11:41 Відповісти
Ну тепер українцям не доведеться переплачувати за зелені тарифи з своїх кишень тим телепням з жопоблоку.
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23.06.2022 21:47 Відповісти
шакальё
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23.06.2022 12:57 Відповісти
Афера від Ригів опзж - на податки Українців збудувати сонячну електростанцію, а потім дозволити
кацапам вивезти ії в московію
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23.06.2022 14:32 Відповісти
Вчіться.

Так треба буде діяти у росії коли прийдеться по репарації.

Треба буде розібрати та вивести все включно із живою силою. Що було розуміння навіть будівлі на цеглу чи інші будівельні матеріали розібрати. Там життя бути не повинно.
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23.06.2022 14:58 Відповісти
Теперь 'некоторые' мягко говоря товарищи, могут радоваться тому, что не прийдется платить по завышенному зеленому тарифу! вы же сами о таком до недавно мечтали, не правда ли?
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23.06.2022 15:04 Відповісти
"кінцевими бенефіціарами якої є ексдепутати від "Опоблоку" "

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23.06.2022 15:06 Відповісти
Нищеброди ватні ! Не забудьте жіночу білизну і унітази !
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23.06.2022 15:15 Відповісти
А толку? Собрать в функционирующую электростанцию все равно не получится по причине природной и неизлечимой рукожопости... Унитазы это предел знаний о цивилизованных благах.
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23.06.2022 15:24 Відповісти
ахах, всю жизнь рыгоаналы звали расею от и пришла
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23.06.2022 16:23 Відповісти
уверен что они принимали тот ахметовский закон про 0% пдв 0% мыто на ввоз себе СЭС, а если бы не занимались коррупцией - не было бы войны, и азовсталь была бы цела и завод азот фирташа и ферма бори хундая, всех вас гандонов такие же гандоны и поимеют. Пилите еще ветряки ахметова возле бердянска - мне не жалко
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23.06.2022 16:53 Відповісти
Нарешті, гарна новина. Нехай повивозять пєті-рудого лайно якнайдалі, разом з їхніми тарифаи.
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23.06.2022 18:55 Відповісти
Ето что же теперь зеленые тарифы нам должны отменить и электроэнергия подешевеет?
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23.06.2022 19:34 Відповісти
Ну що, синку, допомогли тобі твої кацапи?
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23.06.2022 20:17 Відповісти
Ну хоч хорошими дорогами вивезуть! Цікаво чи скажуть спасибі зе?
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23.06.2022 21:16 Відповісти
 
 