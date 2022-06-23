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США відправлять робота-собаку від Boston Dynamics для розмінування Київщини, – ЗМІ

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boston,dynamics

Армія США погодилася надати одного зі своїх двох роботизованих собак, щоб допомогти американській некомерційній організації знешкоджувати міни та інші боєприпаси в Україні.

Про це повідомляє Foreign Policy із посиланням на поінформоване джерело. 

HALO Trust, підприємство з розмінування, яке має декілька контрактів з урядом США на роботу в Україні, використовуватиме собаку-робота Spot, виготовленого Boston Dynamics, для знешкодження мінометних снарядів і касетних боєприпасів поблизу Києва. Цю інформацію виданню також підтвердив виконавчий директор організації Кріс Вотлі.

Зазначається, що під час тестової сесії минулого року Spot добре працював з невеликими, нестабільними боєприпасами, подібними до тих, які були помічені по всій Україні.

Spot може допомогти перетягувати в ями нерозірвані боєприпаси, такі як касетні бомби. Надалі це дозволить безпечно підривати їх далеко від цивільного населення партіями від 50 до 100 снарядів.

Автор: Юлiя Недашківська
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