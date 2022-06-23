Міжнародний аеропорт "Бориспіль" потрапив до десятки найкращих аеропортів Східної Європи
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Британська консалтингова компанія Skytrax представила переможців рейтингу The World’s Best Airports in 2022 за результатами опитування пасажирів. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" посів у ньому сьому сходинку серед найкращих летовищ Східної Європи.
Про це повідомляє пресслужба летовища.
Так, до топ-10 також увійшли аеропорти Будапешта, Таллінна, Бухареста, Риги, Тбілісі, Батумі, Белграда, Братислави та Загреба.
Skytrax є впливовою британською консультаційною компанією, що з 1989 року оцінює та вивчає якість обслуговування аеропортів і авіакомпаній світу. World Airport Awards вручається за результатами опитування понад 13 млн пасажирів у 550 аеропортах світу.
"Особливість міжнародного авіціаційного рейтнігу Skytrax – у його тісній комунікації з пасажирами всього світу. Факт того, що Міжнародний аеропорт "Бориспіль" увійшов до десятки найкращих аеропортів, демонструє його стандарти роботи з пасажирами для забезпечення їх комфорту та безпеки. Війна раптово зупинила роботу аеропорту. Але ніщо не змінить нашу впевненість у перемозі України, її мирний та незалежний розвиток. Віру в майбутнє головних повітряних воріт країни – Міжнародного аеропорту "Бориспіль", – наголосив генеральний директор Олексій Дубревський.
Нагадаємо, за результатами роботи у 2021 році Міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 9,4 млн пасажирів, 75 854 рейси (з них 64 507 – міжнародних, 11 347 – внутрішніх), 117 напрямків. Обсяги обслуговуваного вантажу у 2021 році досягли 45 675 тонн.
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