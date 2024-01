Міжнародний аеропорт "Бориспіль" потрапив до десятки найкращих аеропортів Східної Європи

Британська консалтингова компанія Skytrax представила переможців рейтингу The World’s Best Airports in 2022 за результатами опитування пасажирів. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" посів у ньому сьому сходинку серед найкращих летовищ Східної Європи.

Про це повідомляє пресслужба летовища.

Так, до топ-10 також увійшли аеропорти Будапешта, Таллінна, Бухареста, Риги, Тбілісі, Батумі, Белграда, Братислави та Загреба.

Skytrax є впливовою британською консультаційною компанією, що з 1989 року оцінює та вивчає якість обслуговування аеропортів і авіакомпаній світу. World Airport Awards вручається за результатами опитування понад 13 млн пасажирів у 550 аеропортах світу.

"Особливість міжнародного авіціаційного рейтнігу Skytrax – у його тісній комунікації з пасажирами всього світу. Факт того, що Міжнародний аеропорт "Бориспіль" увійшов до десятки найкращих аеропортів, демонструє його стандарти роботи з пасажирами для забезпечення їх комфорту та безпеки. Війна раптово зупинила роботу аеропорту. Але ніщо не змінить нашу впевненість у перемозі України, її мирний та незалежний розвиток. Віру в майбутнє головних повітряних воріт країни – Міжнародного аеропорту "Бориспіль", – наголосив генеральний директор Олексій Дубревський.

Нагадаємо, за результатами роботи у 2021 році Міжнародний аеропорт "Бориспіль" обслужив 9,4 млн пасажирів, 75 854 рейси (з них 64 507 – міжнародних, 11 347 – внутрішніх), 117 напрямків. Обсяги обслуговуваного вантажу у 2021 році досягли 45 675 тонн.