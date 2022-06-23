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Новини Енергетика
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"Вишки Бойка" у Чорному морі продовжують горіти, – мапа NASA

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бойка,вишки

Уражена збройними силами України бурова платформа, захоплена в 2014 році під час окупації Криму, продовжує горіти.

Про це свідчать дані мапи пожеж американського аерокосмічного агенства NASA.

Платформа розташована неподалік острову Зміїний. На момент удару там стояло дві платформи – одна з "вишок Бойка" під назвою "Незалежність" та стара бурова "Таврида".

Вишки Бойка у Чорному морі продовжують горіти, – мапа NASA 01

Як повідомлялося, 20 червня Збройні сили України завдали удару по бурових платформах "Чорноморнафтогазу", захоплених Росією у 2014 році під час окупації Криму, відомих також як "вишки Бойка".

Пізніше голова окупаційної влади Криму Сєргєй Аксьонов уточнив, що влучання зафіксовано у три вишки у Чорному морі. Ковітіді також заявила, що внаслідок ракетного удару видобуток газу у Чорному морі призупинено.

До захоплення російськими військами українська компанія "Чорноморнафтогаз" мала на балансі 17 родовищ із сумарними запасами 59 млрд куб. м газу, у 2013 році видобуток склав 1,65 млрд куб м. Компанії належить чотири бурові установки: дві нові ("Петро Годованець" та "Незалежність") та дві старі ("Таврида" та "Сиваш").

Нагадаємо, навесні 2014 року Росія окупувала Крим та незаконно захоплила розміщені там активи українських компаній, включаючи газодобувне обладнання "Чорноморнафтогазу" та українські бурові вишки "Петро Годованець" і "Україна" (відомі як "вишки Бойка"). Вишки на той час знаходилися у територіальних водах України на Одеському газовому родовищі. У грудні 2015 року бурові платформи були переміщені до Голіцинського родовища біля узбережжя Криму.

У лютому 2018 року Генрпрокуратура оприлюднила схему розподілу коштів, вкрадених під час купівлі бурових платформ для державного "Чорноморнафтогазу" у 2011-2012 роках. Так, $95 млн було перераховано на рахунки, підконтрольні Віктору Януковичу та Сергію Арбузову, який оголошений у цій справі у розшук.

Водночас, за словами на той час генпрокурора Юрія Луценка, прокуратура не знайшла доказів причетності до корупційної схеми голови "Опозиційного блоку" Юрія Бойка, який за часів Януковича був міністром енергетики та безпосередньо підписував рішення про закупівлю вишок.

Автор: Юлiя Недашківська
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На тих вишках, має також горіти і сам бойко
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23.06.2022 10:56 Відповісти
На фото также горит в районе Колбасной. Может, в ПМРу тоже бавовна пришёл?

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23.06.2022 12:40 Відповісти
цікаве зауваження)
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23.06.2022 12:43 Відповісти
А Румунію хто обстріляв?
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23.06.2022 12:53 Відповісти
Это металлургические комбинаты. В Рыбнице тоже есть, но он чуть виден, а южнее хорошо горит.
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23.06.2022 13:05 Відповісти
Лесные пожары локальные еще могут быть
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23.06.2022 18:34 Відповісти
Очень красиво. Наконец то украинская власть за 9 лет сделала то что должна была сделать еще в 2014 году
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23.06.2022 13:21 Відповісти
За Порошенка такого не було !
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23.06.2022 18:59 Відповісти
Интерестно, патриотичной ли сейчас на Улусах будет детская считалка «Гори гори ясно, что бы не погасло !»
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23.06.2022 21:42 Відповісти
 
 