Болгарія та Греція працюють над будівництвом водневого трубопроводу

Державна болгарська компанія "Булгартрансгаз" працює над кількома проєктами щодо з'єднання водневих мереж між Болгарією та Грецією.

Про це заявив глава "Булгартрансгазу" Владімір Малінов, передає Європейська правда.

Малінов розповів, що наступного тижня він буде в Афінах для подальших переговорів. За його словами, до 1 січня 2025 року необхідно мати не менше 5% зв'язності, але поставлено амбітніші завдання з досягнення 10-15%.

Існує також спільний проєкт зі з'єднання Софії та Салоніків водневим трубопроводом.

"Відсьогодні перехід на водень є не конкурентом, а доповненням до газу", – сказав голова "Булгартрансгазу".

Він додав, що згодом співвідношення зеленого водню та природного газу зростатиме.

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Що стосується диверсифікації джерел природного газу, то основи було закладено рішенням зробити першу інвестицію державної компанії за межами території Болгарії з 20-відсотковою часткою "Булгартрансгазу" у термінал скрапленого газу.

Малінов переконаний, що розташований у грецькому місті Александруполіс термінал скрапленого природного газу буде готовий до експлуатації не пізніше 1 січня 2024 року та надасть Болгарії інше джерело та конкурентоспроможну ціну.

Термінал буде під'єднано до газотранспортної мережі Греції через 28-кілометровий трубопровід. За існуючими маршрутами газ зможе потрапити до Болгарії, Сербії та Північної Македонії.

Інший проєкт із розширення підземного сховища газу в Чирені обслуговуватиме не лише Болгарію, а й країни регіону. За словами Малінова, розширення та інвестиції у термінал скрапленого природного газу нададуть більшої стійкості ринку.

Раніше у звіті консорціум Ready4H2, що об’єднує газорозподільні компанії з 16 країн Європи та України, зазначалося, що водень може забезпечити 24% енергобалансу ЄС до 2050 року.