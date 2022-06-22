Чехія витратила на біженців з України більше 290 мільйонів євро

Чехія витратила суму, еквівалентну більш ніж 291 млн євро, на біженців з України, які приїхали після російського вторгнення.

Про це повідомляє Spiegel, передає Європейська правда.

За даними чеського Мінфіну, більше половини цієї суми, близько 162 млн євро, припало на державну соціальну допомогу.

Поточні дані МВС показують, що понад 380 тис. українців отримали дозвіл на проживання в Чехії з початку російського вторгнення майже чотири місяці тому.

Біженці з України мають право на допомогу у розмірі до 5000 крон (200 євро), яка може виплачуватись повторно з місячними інтервалами на запит.

Уряд Чехії вказує, що понад 70 тис. українців уже знайшли роботу. Держава отримує дохід від податкових надходжень та відрахувань на соціальне страхування.

За даними Євростату, у Чехії був найнижчий рівень безробіття з урахуванням сезонних коливань у всьому ЄС – 2,4% у квітні.

Раніше повідомлялося, що Чехія посилить паспортний контроль для біженців, які прибувають з України.