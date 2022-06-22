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Чехія витратила на біженців з України більше 290 мільйонів євро

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чехія

Чехія витратила суму, еквівалентну більш ніж 291 млн євро, на біженців з України, які приїхали після російського вторгнення.

Про це повідомляє Spiegel, передає Європейська правда.

За даними чеського Мінфіну, більше половини цієї суми, близько 162 млн євро, припало на державну соціальну допомогу.

Поточні дані МВС показують, що понад 380 тис. українців отримали дозвіл на проживання в Чехії з початку російського вторгнення майже чотири місяці тому.

Біженці з України мають право на допомогу у розмірі до 5000 крон (200 євро), яка може виплачуватись повторно з місячними інтервалами на запит.

Уряд Чехії вказує, що понад 70 тис. українців уже знайшли роботу. Держава отримує дохід від податкових надходжень та відрахувань на соціальне страхування.

За даними Євростату, у Чехії був найнижчий рівень безробіття з урахуванням сезонних коливань у всьому ЄС – 2,4% у квітні.

Раніше повідомлялося, що Чехія посилить паспортний контроль для біженців, які прибувають з України.

Автор: Галина Ялівець
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Звісно це дешевше ніж війна з росієй.
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23.06.2022 01:34 Відповісти
Якщо брати до уваги те, що Чехія від США та ЕС отримала приблизно 250 млн.євро допомоги для біженців ( і отримає ще), то своїх потратила +/- 40 млн. євро
А якщо розібрати куди пішли 291 млн.євро, то лише 162 млн євро, припало на державну соціальну допомогу ( грошову допомогу), остальні 130 млн. це різного роду служби повязані з біженцями, мед.страхування, безплатне переміщеня по Чехії, харчування, компенсації за проживання і дещо інше.
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23.06.2022 10:34 Відповісти
 
 