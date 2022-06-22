Перевізники в окупованому Криму можуть втратити третину автобусів через борги

Автобусні перевізники в Криму опинилися на межі розорення – через санкції на 30-200% здорожчали запчастини та підскочили ставки по лізингу, а окупаційна влада не дозволяє підіймати ціни на квитки.

Про це повідомляє севастопольське видання ForPost, передають Наші гроші.

Як повідомляється, збитки перевізників досягли критичного рівня. Крим може втратити до однієї третини нових автобусів, отриманих у лізинг протягом останніх кілька років. Віце-президент Асоціації автомобільних перевізників Зіновій Лудчак розповів виданню, що частково компенсувати збитки перевізники можуть підвищивши ціни на квитки. Тепер для такого кроку перевізники називають нові обставини.

За словами Лудчака, з лютого автомобільні запчастини зросли в ціні "від 30% до 200%", а лізингові компанії підняли облікові ставки за договорами на постачання рухомого складу. Автобуси забирають за борги.

"Картина така: п’ять автобусів забрали [за борги] у бахчисарайському АТП, п’ять автобусів забрали у ялтинського підприємства. Інші, але не всі, справи в судах – лізингові компанії зараз вилучать [автобуси]. До цього ми придбали 450 автобусів, я боюсь, що ми можемо втратити одну третину як мінімум", – сказав Лудчак.

Із початком курортного сезону ситуація могла б покращитися за рахунок збільшення кількості пасажирів. Однак натовпу туристів у Криму немає.