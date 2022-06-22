Деяким держбанкам може знадобитися докапіталізація, – НБУ
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Національний банк України очікує, що більшість українських банків зможе самостійно відновити капітал після воєнних втрат завдяки майбутнім прибуткам, проте решті може знадобитися докапіталізація від акціонера.
Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність, передає Інтерфакс-Україна.
"Зокрема, це можливий сценарій для кількох державних банків", – сказано у звіті.
Регулятор зазначив, що під час кризи він не застосовуватиме до банків заходів впливу за порушення вимог до капіталу.
"Водночас на цьому етапі важливим є своєчасне відображення банками кредитних збитків. Це дасть НБУ коректне уявлення про стан ринку для прийняття подальших регуляторних рішень, зокрема коригування режиму регуляторного пом'якшення", – йдеться у документі.
У ньому не уточнюється, про які держбанки йдеться, однак зазначається, що деякі держбанки "провалилися" за рівнем капіталу.
Згідно зі звітом, з 20 найбільших банків показують достатню стійкість до втрати 30% кредитного портфеля фінустанови, що сукупно володіють більш як половиною активів топ-20.
"Якщо до цієї частки додати ще частку державних банків, які "провалилися" за рівнем капіталу, однак мають безумовну підтримку держави, то можна стверджувати, що банки, які мають 82% активів із 20 найбільших, мають достатню стійкість до такого вкрай консервативного макроекономічного сценарію", – сказано в повідомленні НБУ.
Регулятор додав, що банки, які під час кризи постійно генеруватимуть негативний операційний грошовий потік від основної діяльності, стануть предметом його пильного нагляду, і їхня діяльність за певних обставин обмежуватиметься для захисту вкладників.
НБУ зазначив, що негативний вплив поточної кризи розтягнеться у часі – відносно точно оцінити її наслідки можна буде лише після стабілізації макроумов. Тоді ж Нацбанк проведе оцінку якості активів, щоб достовірно оцінити рівень втрат, окремо буде оцінена життєздатність банків, тобто можливість нормалізувати фінансові показники в найближчому майбутньому.
З огляду на рівень втрат буде визначено достатній термін для відновлення банками капіталу, можливо, на це піде кілька років, йдеться у звіті. Банки мають розробити плани капіталізації та реструктуризації активів.
У документі також наголошується, що держбанки були найактивнішими у нарощуванні кредитного портфеля усередині державних програм. Вони фінансували підприємства критичної інфраструктури, включно з державними корпораціями. Обсяг боргу держкомпаній перед банками за період воєнного стану зріс на 27% через збільшення підтримки підприємств оборонного та енергетичного секторів. Проте частка кредитів державних компаній залишається незначною – 10% від портфеля, що працює.
Наразі держава в Україні контролює чотири банки: "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк" та "Укргазбанк", які за розміром активів на кінець квітня цього року займали відповідно 1-3 та 5 місця серед 69 чинних українських банків, а сумарна частка їх активів становила 52% від всіх активів банківської системи.
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