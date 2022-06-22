Marlboro залишився найдорожчим тютюновим брендом світу, – рейтинг
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Бренд Marlboro, що належить Philip Morris International, залишився найдорожчим тютюновим брендом світу з величезною перевагою перед рештою конкурентів.
Про це свідчить рейтинг, складений консалтинговою компанією Brand Finance, передає Інтерфакс-Україна.
Вартість бренду Marlboro оцінена в $36,28 млрд проти $35,57 млрд роком раніше.
На друге місце перемістився бренд L&M з показником $6,85 млрд, відтіснивши на третій рядок Pall Mall ($6,82 млрд).
Четверте місце зайняв бренд нюхального та жувального тютюну Copenhagen ($3,85 млрд), на п'яте місце опустився бренд Camel ($3,8 млрд).
До топ-10 тютюнових брендів також увійшли Winston, Rothmans, Chesterfield, Kent та Newport.
Близько 90% тютюнових брендів світу у вартісному вираженні належать американським компаніям, по 5% припадає на Японію та Велику Британію, свідчать дані дослідження.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів затвердив механізм розподілу надходжень від акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів між бюджетами місцевого самоврядування.
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