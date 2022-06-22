В Україні повністю зупинено нафтопереробку через ракетні обстріли, – Вітренко

Уся нафтопереробна галузь України не працює через цілеспрямовані російські ракетні обстріли.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на пресконференції, передає enkorr.

"На жаль, ці удари почалися практично з перших днів війни. Уся нафтопереробка в Україні зараз через масовані неодноразові атаки агресора не працює, і тому дуже складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їх дефіцит", – сказав Вітренко.

За його словами, група "Нафтогаз" відповідає лише за один елемент цієї логістики – трубопровідне транспортування дизелю.

"У нас є новопризначений керівник (Володимир Цепенда, – ред.) компанії "Укртранснафта", яка є оператором продуктопроводу, яким транспортується дизель, і він узяв на себе відповідальність – це є умовою його контракту – за місяць забезпечити 100 тис. тонн дизелю через реверс із країн ЄС", – додав Вітренко.

Керівник НАК також назвав умови, за яких "Нафтогаз" долучиться до розв’язання проблем із паливом в Україні.

"Коли ми отримаємо повністю управління та мережу АЗС, коли буде розв’язано проблему з логістикою і ми зможемо отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів, після цього "Нафтогаз" зможе долучитися до розв’язання проблем на ринку пального й забезпечувати стабільність, прозорість, справедливість цін на цьому ринку", – зазначив Вітренко.

Як повідомлялося, для вирішення дефіциту палива в країні Кабінетом міністрів України було скасовано державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне. При цьому суб'єкти господарювання, як і раніше, зобов'язані завчасно декларувати ціни у разі їх підвищення.

Нагадаємо, 17 травня міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла, що Оперативний штаб при Кабінеті міністрів ухвалив рішення відмовитися від державного регулювання цін на пальне, однак називала певні "граничні ціни".