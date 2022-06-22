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Новини Фінанси
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дефолт (89) Путін (903) Росія (11571) рубль (290)

Путін підписав указ про переведення всіх виплат за зовнішнім боргом у рублі

Новини БізнесЦензор Фінанси

путин

Російський президент Владімір Путін підписав указ, який встановлює новий порядок виплат за валютним боргом (єврооблігаціями) в рублях.

Згідно з указом, влада Росії виплачуватиме валютний борг за єврооблігаціями у рублях всім кредиторам, повідомляє РБК.

Для цього уряд РФ в 10-денний термін має визначити перелік уповноважених банків, що залучаються здійснення платежів власникам російських євробондів. Голова Мінфіну РФ Антон Силуанов раніше казав, що для цього залучать банки, які зберігатимуть можливість працювати з валютою.

В таких банках уряд РФ відкриватиме рублеві рахунки типу "И", беніфіціарами яких будуть власники єврооблігацій. На ці рахунки надходитимуть платежі за євробондами в рублях за його поточним ринковим курсом.

При цьому, відповідно до указу Путіна, виплати за валютним боргом в рублях будуть вважатися "виконаними належним чином", незалежно від позиції тих, кому вони призначені.

Читайте також: За крок до дефолту: Росія пропустила платіж за єврооблігаціями

Як повідомлялося, 5 березня Путін вже підписував указ, який дозволяв виплати за суверенним боргом в російських рублях, однак тоді йшлося лише про кредиторів з країн, які Росія самостійно віднесла до переліку "недружніх".

Однак у березні та наприкінці квітня Мінфін РФ здійснив виплати за суверенними євробондами з погашенням у 2022 та 2042 роках у валюті випуску – доларах США, після того, як найбільші рейтингові агентства попередили про настання дефолту за цими цінними паперами через спробу розрахуватися за ними в рублях.

Перед цим Мінфін США пояснив, що чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів для обслуговування суверенного боргу Росії в доларах до закінчення відповідної ліцензії наприкінці травня. Однак строк дії цієї ліцензії завершився і його не продовжували.

У зв'язку з цим Мінфін Росії наприкінці травня заявив, що відмова у продовженні зазначеної ліцензії унеможливлює продовження обслуговування державного зовнішнього боргу в доларах США, виплати будуть здійснюватися у рублях з можливістю їх подальшої конвертації у валюту через НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій" (НКО АТ НРД) як платіжного агента. Однак ця фінансова установа згодом потрапила під санкцї ЄС, внаслідок чого ряд російських банків втратили доступ до своїх коштів у валюті на мільярди євро на її рахунках.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+8
а если не хватит рублей, можно камешками, валежником, ракушками.
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22.06.2022 18:29
+3
В таких банках уряд РФ відкриватиме рублеві рахунки типу "И"
********
Операція "И".

- А чому "И"?
- Щоб ніхто не здогадався!

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22.06.2022 19:15
+3
Значит дефолт. Впервые на экранах с 1917 года)) Символично))
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22.06.2022 19:49
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а если не хватит рублей, можно камешками, валежником, ракушками.
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22.06.2022 18:29 Відповісти
Раша зараз може друкувати, як США. Раніше, щоб друкувати, дозвіл у ФРС (США) питати треба було, 3 американських спостерігача в Центробанку було. Зараз спостерігачів прибрали, друкуй скільки хочеш.
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23.06.2022 13:34 Відповісти
Вже краще туалетним папером, а ніж *******
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22.06.2022 18:43 Відповісти
А курс какой будет?
0,67 руб за 1 дол. США?
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22.06.2022 18:57 Відповісти
Кацапские ржу.бли годятся только на расее, ими можно нужники обклеивать, которые на улице с дыркой в полу.
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22.06.2022 19:05 Відповісти
Як казав Менделєєв, топити дешевше банкнотами, так як це папір, а нафтою дорого.
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23.06.2022 13:37 Відповісти
Ще Алекс, в ЄС переважна більшість країн погодилися платити за газ в рублях, чому? раша ні долари, ні євро, не приймає, а без газу, буде не дуже добре, якщо м'яко сказати. Шипіти на рашку можна, що завгодно, але треба думати, чи є привід.
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23.06.2022 13:46 Відповісти
В таких банках уряд РФ відкриватиме рублеві рахунки типу "И"
********
Операція "И".

- А чому "И"?
- Щоб ніхто не здогадався!

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22.06.2022 19:15 Відповісти
Значит дефолт. Впервые на экранах с 1917 года)) Символично))
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22.06.2022 19:49 Відповісти
Друззя рассєї скуштували буя )))
Треба було думати, у кого вкладатися
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22.06.2022 20:16 Відповісти
А какой дебил возьмет напечатанной туалетной бумагой по выдуманному кремлем курсу?
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22.06.2022 21:29 Відповісти
Так в том и дело , инвесторы , кто купил их(кацапов) еврооблигации , среди которых не мало "нерезидентов" (не граждан россии) за доллары , теперь после указа "плешивого" получат свои проценты дохода и само тело еврооблигации в фублях , пересчитаные сами знаете по какому фальшивому курсу к доллару.
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22.06.2022 22:11 Відповісти
То мабуть дефолт.
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22.06.2022 22:42 Відповісти
Це дефолт, суди на арешти майна рашистської підерації за кордоном, чергова мноходовочка від бункерного діда
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22.06.2022 22:57 Відповісти
привет дефолт
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22.06.2022 23:06 Відповісти
ДеФолТюра прискакала ,
***** здохло,здохне і кацапстан
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22.06.2022 23:11 Відповісти
подписывай,подписывай...на свою тощую задницу приключения.Это не у кабаихи за столом,тут хрен спрыснёшь.
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23.06.2022 00:25 Відповісти
Лайно не тоне
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23.06.2022 01:17 Відповісти
а чего не бусами?
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23.06.2022 07:49 Відповісти
Объявление: " Государственное казначейство Российской Федерации объявляет набор опытных мастеров (в особенности краснодеревщиков и специалистов народных ремесел) для изготовления новых образцов национальной валюты из древесины, лыка и бересты Оплата сдельная, натуральными продуктами в аптечной таре"
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23.06.2022 09:21 Відповісти
Вже мабуть не має значення дефолт, не дефолт ... Це все, після війни, доведеться років 5 розгрібати світовій фінансовій системі.
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23.06.2022 12:30 Відповісти
Как бы не произошло с оплатой за газ у европейцев. Кричали , что ни при каких обстоятельствах не будут платить за газ в рублях , так как это нарушение имеющегося газового договора между ЕС и россией . А ведь платят, а бункерная крыса почуяв слабуху Европы прикрутил им крантик , чтобы на зиму газом не запасались и были более сговорчивыми осенью в преддверии зимы.
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23.06.2022 12:35 Відповісти
 
 