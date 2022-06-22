Путін підписав указ про переведення всіх виплат за зовнішнім боргом у рублі

Російський президент Владімір Путін підписав указ, який встановлює новий порядок виплат за валютним боргом (єврооблігаціями) в рублях.

Згідно з указом, влада Росії виплачуватиме валютний борг за єврооблігаціями у рублях всім кредиторам, повідомляє РБК.

Для цього уряд РФ в 10-денний термін має визначити перелік уповноважених банків, що залучаються здійснення платежів власникам російських євробондів. Голова Мінфіну РФ Антон Силуанов раніше казав, що для цього залучать банки, які зберігатимуть можливість працювати з валютою.

В таких банках уряд РФ відкриватиме рублеві рахунки типу "И", беніфіціарами яких будуть власники єврооблігацій. На ці рахунки надходитимуть платежі за євробондами в рублях за його поточним ринковим курсом.

При цьому, відповідно до указу Путіна, виплати за валютним боргом в рублях будуть вважатися "виконаними належним чином", незалежно від позиції тих, кому вони призначені.

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Як повідомлялося, 5 березня Путін вже підписував указ, який дозволяв виплати за суверенним боргом в російських рублях, однак тоді йшлося лише про кредиторів з країн, які Росія самостійно віднесла до переліку "недружніх".

Однак у березні та наприкінці квітня Мінфін РФ здійснив виплати за суверенними євробондами з погашенням у 2022 та 2042 роках у валюті випуску – доларах США, після того, як найбільші рейтингові агентства попередили про настання дефолту за цими цінними паперами через спробу розрахуватися за ними в рублях.

Перед цим Мінфін США пояснив, що чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів для обслуговування суверенного боргу Росії в доларах до закінчення відповідної ліцензії наприкінці травня. Однак строк дії цієї ліцензії завершився і його не продовжували.

У зв'язку з цим Мінфін Росії наприкінці травня заявив, що відмова у продовженні зазначеної ліцензії унеможливлює продовження обслуговування державного зовнішнього боргу в доларах США, виплати будуть здійснюватися у рублях з можливістю їх подальшої конвертації у валюту через НКО АТ "Національний розрахунковий депозитарій" (НКО АТ НРД) як платіжного агента. Однак ця фінансова установа згодом потрапила під санкцї ЄС, внаслідок чого ряд російських банків втратили доступ до своїх коштів у валюті на мільярди євро на її рахунках.