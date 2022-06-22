Більше третини кредитних спілок припинили подавати звітність через війну, – НБУ

Ряд небанківських фінансових установ під час війни призупинив або припинив свою діяльність, однак у всіх секторах залишаються гравці, які надалі забезпечують надання якісних послуг.

Про це повідомляється у звіті про фінстабільність Національного банку України, передає Інтерфакс-Україна.

"Із початку повномасштабного наступу Росії наприкінці лютого реалізувалися операційні ризики постачальників небанківських фінансових послуг. Через загрози безпеки в багатьох регіонах країни вони вимушено залишали звичні локації та закривали відділення. Не всі фінустанови мали можливість перемістити офіси в безпечніші місця. Деякі також зіткнулися з нестачею персоналу через вимушене переселення працівників", – сказано у звіті.

Через вимушену та швидку зміну локації фінустанови втрачали доступ до інформації та документів. Незважаючи на пережитий досвід коронакризи, велика кількість компаній не була готова до дистанційної роботи, що ускладнює ведення діяльності надалі й перешкоджатиме повноцінному відновленню.

НБУ також зазначає, що через втрату доступу до інформації та переривання процесів значна кількість фінустанов не спроможна своєчасно та в повному обсязі надати звітність. Про результати діяльності за перший квартал 2022 року відзвітували лише дві третини страховиків та ще менша частка кредитних спілок та фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців.

"Частина тих, хто не звітує, припинила діяльність. Достовірно оцінити стан справ сектора можна буде лише після поновлення звітності", – зазначає регулятор.

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Щодо кредитних спілок, то, за даними НБУ, погіршується якість їхнього кредитного портфеля, основу якого становлять споживчі кредити. Заявлена ​​частка прострочених більш ніж на 90 днів кредитів у першому кварталі збільшилась на 3 п.п. – до 17%. Однак цей показник ще не повною мірою відображає потенційні кредитні збитки, оскільки кредитні спілки пропонували своїм клієнтам реструктуризацію, зокрема з відстроченням сплати боргу та відсотків. Нове кредитування також сповільнилося: кредитні спілки, що відзвітували за перший квартал, на третину скоротили обсяги споживчих позик, що є основою портфеля.

Недоотримання відсоткових доходів та невчасне повернення позик загрожує кредитним спілкам втратою ліквідності, оскільки вони не мають значного запасу ліквідних активів (гроші та депозити становлять близько десятої частини активів). Крім того, члени кредитних спілок намагаються достроково забрати свої заощадження, обсяги депозитів знижуються. Заборона на дострокове повернення депозитів та на виплат додаткових пайових внесків певною мірою обмежує відливи коштів.

НБУ прогнозує, що з огляду на зниження доходів населення та нестачу інших джерел поповнення капіталу ставитиме під загрозу платоспроможність низки учасників ринку.

Також з початку війни пригальмувалась діяльність фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців.

Фінансові компанії, що надзвичайно стрімко нарощували діяльність наприкінці 2021 року, різко знизили кредитування. За результатами опитування фінансових компаній на зменшення кредитування найбільше вплинули на нестачу стабільного фондування та зниження платоспроможності позичальників

У першому кварталі фінансові компанії практично не надавали гарантії та послуги фінансового лізингу. Обсяги кредитування ломбардів у період знизилися на чверть проти минулим. .

"У першому кварталі загалом прибуткові до війни фінансові компанії стали збитковими", – наголошується у звіті.

НБУ зазначає, що в ході опитування щодо діяльності об'єктів нагляду було опитано перші 20 компаній по кожному сегменту фінансових послуг: кредити, факторинг, гарантії, лізинг, ломбарди. Усього опитано 134 респонденти.