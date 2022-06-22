Домовленостей щодо переговорів про розблокування портів за участі України поки немає, – МЗС

Конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, РФ, Туреччини та ООН щодо вирішення питання вивезення зерна із заблокованих російськими військами портів наразі немає.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Україна вітає зусилля Генерального секретаря ООН для вирішення питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів. Наразі тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами. Конкретних домовленостей щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участю України, Росії, Туреччини та ООН на даний момент не досягнуто" , – сказав представник МЗС України.

Він наголосив, що, як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки.

Як повідомлялося, раніше турецьке інформагентство Anadolu повідомило, що за підсумками переговорів між військовими делегаціями Туреччини і РФ, що відбулися напередодні в Москві, ухвалене рішення про проведення чотиристоронньої зустрічі за участі Туреччини, Росії, України та ООН для обговорення питання виведення суден із зерном із окупованих портів України.

Водночас, за даними агентства, через кілька годин після закінчення перемовин турецьке суховантажне судно Azov Concord залишило порт Маріуполя. Таким чином Azov Concord стало першим іноземним судном, яке вийшло з маруіпольського порту, окупованого російською армією.

Раніше Туреччина підтримала вимогу Росії щодо часткового скасування санкцій, зокрема на експорт добрив, в межах механізму, покликаного розблокувати експорт аграрної продукції з українських портів. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів із російським міністром Сєргєєм Лавровим у Анкарі 8 червня.

Водночас перед її проведенням Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу на цю зустріч не запрошували.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що РФ вивозить вкрадене на окупованих територіях України зерно в Туреччину через російські порти, видаючи його за російське.