Встановлені нормативи порушують 13 банків, – НБУ

Встановлені Національним банком України (НБУ) нормативи станом на 1 червня порушували 13 банків.

Про це свідчать дані Національного банку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, норматив регулятивного капіталу (норматив Н1, не менше 200 млн грн) станом на 1 червня порушував "БТА Банк" з показником 192,42 млн та "Альпарі Банк" (193 млн грн).

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (норматив Н7, трохи більше 25%) порушували "Індустріалбанк" (39,18%), "Ощадбанк" (25,01%) та "Мегабанк" (59,86%).

Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (норматив Л13-1, не більше 5%) порушували "Ощадбанк" (164,53%), "Приватбанк" (90,2%), банки "Альянс" (78,3%) та "Портал" (14%), "Індустріалбанк" (12,7%), "Скайбанк" (8,2%), банк "Траст-Капітал" (5,4%).

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в інвалюті (LCRів, щонайменше 100%) порушували "ТАСкомбанк" (98,33%), "Ідея Банк" (87,4%), "Айбокс Банк" (69,57%), "Полтава-Банк" (29) ,1%) та "Мегабанк" (27,97%).

Коефіцієнту чистого стабільного фінансування (Net Stable Funding Ratio, NSFR, щонайменше 90%) не дотримувався "Мегабанк" (82,3%).

"Мегабанк" також порушував норматив достатності регулятивного капіталу (норматив Н2, не менше ніж 10%) з показником 4,08%, норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями зі пов'язаними з банком особами (Н9, не більше ніж 25%) з показником 81,85 %, норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (норматив Л13-2, трохи більше 5%) зі значенням 54% і норматив коефіцієнта покриття ліквідністю всім валют (LCRвв, щонайменше 100%) з показником 3,1%.

Водночас розрахунок банками нормативу короткострокової ліквідності (Н6) не вказано у статистиці цього місяця, оскільки його було скасовано 23 березня.

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Як повідомлялося, 2 червня правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних, а Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів в банку тимчасову адміністрацію.

В НБУ зазначали, що частка фінустанови становила 0,46% від чистих активів платоспроможних банків. Можливу суму виплат гарантованої суми вкладникам банку станом на 21 травня Нацбанк оцінює у 4,4 млрд грн.

Мегабанк" (раніше – банк "Добродій") заснований у 1990 році. Його акціонерами є багаторічний глава "Турбоатому" (зараз – АТ "Укренергомашини") Віктор Суботін (пряма та опосередкована участь 60,89% статутного капіталу), Європейський банк реконструкції та розвитку – 15%; KfW – 15%, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) – 6,02%.