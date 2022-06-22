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Греція (204) нафта (4368) Росія (11571) танкер (104)

35% російської нафти транспортують грецькі танкери, – НАЗК. ІНФОГРАФІКА

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танкер,пегас,росія

Танкери, які належать грецьким судновласникам, забезпечили понад третину морських постачань нафти з Росії на експорт після початку російського військового вторгнення до України.

Про це йдеться в повідомленні Нацонального агентства з питань запобігання корупції.

"Згідно з даними MarineTraffic цієї весни величезний обсяг російської нафти поставили грецькі судновласники. За нашими підрахунками орієнтовний обсяг такої логістики сягає понад 19 млн тонн нафти на суму $16 млрд. Це більше третини усієї нафти, що вивезена з Росії цією весною", – сказано в повідомленні.

Серед перевізників у період березень-травень 2022 року такі великі грецькі компанії:

  • TMS Tankers Ltd. – 31 танкер загальним обсягом нафти 3,41 млн тонн.
  • Minerva Maritime (Minerva Marine Inc.) – 28 танкерів загальним обсягом нафти 2,69 млн тонн.
  • Thenamaris Ships Management Inc. – 22 танкери загальним обсягом нафти 1,43 млн тонн.
  • Delta Tankers Ltd. – 11 танкерів загальним обсягом нафти 1,3 млн тонн.
  • Dynacom Tankers Management Ltd. – 12 танкерів загальним обсягом нафти 1,05 млн тонн.

"Компанії, які забезпечують нафтовий трансфер повинні понести не лише репутаційні втрати, але й потрапити під санкції як співучасники злочинів РФ", – підкреслили в НАЗК.

35% російської нафти транспортують грецькі танкери, – НАЗК 01

Раніше повідомлялося, що Греція затримала танкер, який перевозив до США конфісковану іранську нафту.

До того повідомлялося, що російський експорт мазуту до Греції у квітні 2022 року досяг рекордного місячного рівня через збільшення танкерних перевезень.

Автор: Галина Ялівець
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Продажні та ниці греки ладні перевозити своїми танкерами будь-що за криваві москальські рублі, переведені в американські доляри. Що москальня, що греки завше з легкістью міняли совість, віру та принципи на 30 москальських *********. Так було й 300 років тому, так є, нажаль, й зараз.
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22.06.2022 18:46 Відповісти
 
 