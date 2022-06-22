Російські ракети знищили ще один термінал для зберігання зерна у Миколаєві, – Bloomberg

Термінал Everi зернотрейдингової корпорації Viterra у Миколаєві спалахнув після обстрілу російськими ракетами.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на представника корпорації, передає Інтерфакс-Україна.

За даними співрозмовника агентства, внаслідок обстрілу терміналу загиблих немає, один співробітник отримав легкі опіки.

На сайті "Вайтерра Україна" вказано, що термінал Everi з ємністю одноразового зберігання 160 тис. тонн сільгоспкультур є одним із найбільших та сучасних терміналів для перевантаження зерна в Україні.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі національного телемарафону у середу повідомив, що внаслідок влучення семи російських ракет 22 червня загинула 1 особа, ще 2 отримали поранення. Також пошкоджено 1 школу, 5 багатоповерхівок, 4 приватні будинки та 2 приватні підприємства.

Він додав, що внаслідок влучення ракети по одному з підприємств на його території почалася пожежа, у зв'язку з чим "майже весь Миколаїв у чорному диму".

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Раніше, 4 червня, повідомлялося про ракетний удар по морському спеціалізованому порту в Миколаєві, внаслідок чого постраждав спеціалізований порт "Ніка-Тера", який належить олігарху Дмитру Фірташу.

На території підприємства, яке ЗС РФ обстріляли ракетами, знаходиться зерновий термінал. Після прильоту ворожих ракет у порту Миколаєва спалахнула масштабна пожежа.

Підприємство з іноземними інвестиціями (ПІІ) "Вайтерра Україна", дочірня компанія міжнародної корпорації Viterra, займається в Україні закупівлею, зберіганням, переробкою та експортом сільгоспкультур з 1996 року.