Додаткового податку на імпорт некритичних товарів не буде, – Гетманцев

Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не підтримуватиме пропозицію Національного банку України (НБУ) щодо запровадження додаткового імпортного мита у розмірі 10% на товари некритичного імпорту.

Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Під час нарад Мінекономіки навіть підтримало пропозицію НБУ з приводу 10%-го мита на всі товари, крім критичного імпорту, але потім ця пропозиція не була підтримана під час дискусії прем'єр-міністром. Отже, ми не підтримуватимемо пропозицію 10%-го мита на товари некритичного імпорту", – сказав Гетманцев.

Водночас, за словами голови комітету, розглядається питання скасування переліку товарів критичного імпорту.

"Це валютне обмеження буде скасовано. Валютні розрахунки будуть дозволені за всіма товарами, а курс згодом стане плаваючим", – зазначив Гетманцев.

Водночас скасування переліку критичного імпорту послуг ще обговорюється, додав голова комітету.

"Послуги ми ще обговорюємо", – додав депутат.

Як повідомлялося, на початку червня Національний банк запропонував окрім повернення до оподаткування імпорту запровадити додатковий імпортний збір на позиції некритичного імпорту.

Зазначимо, що напередодні Верховна Рада прийняла закон, яким з 1 липня відновлюється справляння мита та податку на додану вартість при імпорті товарів, зокрема автівок.