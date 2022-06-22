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імпорт (2067) податки (1974) НБУ (8344) мито (645) Гетманцев (271)

Додаткового податку на імпорт некритичних товарів не буде, – Гетманцев

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гетманцев

Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не підтримуватиме пропозицію Національного банку України (НБУ) щодо запровадження додаткового імпортного мита у розмірі 10% на товари некритичного імпорту.

Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Під час нарад Мінекономіки навіть підтримало пропозицію НБУ з приводу 10%-го мита на всі товари, крім критичного імпорту, але потім ця пропозиція не була підтримана під час дискусії прем'єр-міністром. Отже, ми не підтримуватимемо пропозицію 10%-го мита на товари некритичного імпорту", – сказав Гетманцев.

Водночас, за словами голови комітету, розглядається питання скасування переліку товарів критичного імпорту.

"Це валютне обмеження буде скасовано. Валютні розрахунки будуть дозволені за всіма товарами, а курс згодом стане плаваючим", – зазначив Гетманцев.

Водночас скасування переліку критичного імпорту послуг ще обговорюється, додав голова комітету.

"Послуги ми ще обговорюємо", – додав депутат.

Як повідомлялося, на початку червня Національний банк запропонував окрім повернення до оподаткування імпорту запровадити додатковий імпортний збір на позиції некритичного імпорту.

Зазначимо, що напередодні Верховна Рада прийняла закон, яким з 1 липня відновлюється справляння мита та податку на додану вартість при імпорті товарів, зокрема автівок.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
Уберите уже эту отвратительную рожу !
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22.06.2022 20:50
+8
Оманські кнурі підлягають шибениці *всім шоблом!
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22.06.2022 16:43
+7
Можна цю гидотну морду не показувати? Чи владі мало зашкарів, що ще це гівно постійно спливає?
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22.06.2022 18:28
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Оманські кнурі підлягають шибениці *всім шоблом!
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22.06.2022 16:43 Відповісти
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22.06.2022 17:19 Відповісти
Давай Гетьманцев,не стесняйся.Перья еще остались.
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22.06.2022 17:23 Відповісти
А тим часом, стаханівськими темпами та обсягами, як в останній день перед грандіозним шухером, проводиться емісія (друк) національної валюти і планомірне термінове злиття валютних резервів та міжнародної допомоги. країні в обсягах приблизно 1 млрд дол. щотижня з тенденцією до збільшення, зокрема на курсовій різниці між 29.25 та 35грн.
Мародери усіх мастей та посад активізувались як ніколи.
Як кажуть люди, кому війна, а кому мати рідна.
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22.06.2022 17:56 Відповісти
Можна цю гидотну морду не показувати? Чи владі мало зашкарів, що ще це гівно постійно спливає?
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22.06.2022 18:28 Відповісти
отожрала гнида харю во время войны. себе тачку без налогов привез, можно лавку закрывать.
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22.06.2022 19:33 Відповісти
И опять эта кацапская избитая и опплеванная рожа появилась
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22.06.2022 18:44 Відповісти
ахах, то они отменяют мыто то доп 10%)) придурки где вы такие тупые плодитесь??? вам войны ***** не надо что бы вы экономику угробили!
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22.06.2022 19:06 Відповісти
Уберите уже эту отвратительную рожу !
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22.06.2022 20:50 Відповісти
****** справи в державі якщо ця пика фсбешна знову вилазить з нори
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22.06.2022 23:07 Відповісти
а що ця гнида антинародна ще жива?
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23.06.2022 10:57 Відповісти
 
 