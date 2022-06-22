Індія заохочує свої нафтові компанії купувати російську нафту зі знижкою, – WSJ

Уряд Індії закликає державні нафтові компанії купувати у великих обсягах російську нафту, що постачається зі знижкою.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на кількох представників керівництва індійських нафтових компаній, передає enkorr.

Як розповіли співрозмовники видання, останніми тижнями чиновники настійно рекомендували їм знайти способи продовжити закупівлі й скористатися поточною ціною на нафту з Росії. Один із топ-менеджерів повідомив, що державна нафтопереробна компанія Indian Oil Corporation зараз обговорює з "Роснєфтью" нові контракти на постачання.

Представник індійського уряду своєю чергою заперечує достовірність цих відомостей.

"Ми не втручаємося і не керуємо компаніями у їхніх комерційних угодах. Наша робота полягає у розробленні політики, а не у наданні вказівок компаніям, що купувати, а що – ні", – заявив він газеті.

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The Wall Street Journal із посиланням на дані аналітичної фірми Kpler зазначає, що з початку війни РФ проти України Індія збільшила імпорт російської нафти більш ніж у 25 разів. Як пояснює газета, придбання нафти з Росії за зниженою ціною є серйозною макроекономічною перевагою для Індії, оскільки країна не виробляє достатньо енергії для внутрішнього споживання.

Як раніше повідомило агентство Bloomberg, у квітні Азія вперше випередила Європу за обсягом закупівель нафти у Росії на тлі відмови низки європейських країн від імпорту російського палива через розв'язану росією повномасштабну війну проти України. У травні розрив на користь Азії за цим показником збільшився.

Раніше повідомлялося, що постачання нафти з Росії до Індії та Китаю досягли рекордних значень, а Азія вперше стала найбільшим покупцем російської сировини.