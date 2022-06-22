В Україні зросла кількість зареєстрованих земельних угод

Станом на 20 червня в Україні укладено 104 162 угоди в рамках ринку землі. За минулий тиждень 13-20 червня зареєстровано 970 земельних транзакцій, предметом яких стали 1,82 тис. га земель сільгосппризначення

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Таким чином, за тиждень 13-20 червня інтенсивність угод із землею с/г призначення зросла на 12,1% порівняно з попереднім ним тижнем 6-13 червня – у середньому до 139 угод зі 124 угод, а середня площа ділянок, що продаються за день зросла на 23,8% – до 0,26 тис. га з 0,21 тис. га.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5 543 нотаріусів. Усього заяв – 6 223, із них погоджено 5 468, відмову отримали 751, в черзі – 4.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Серед регіонів-лідерів за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини, – Харківщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Кіровоградщина та Полтавщина.

1 липня 2021 в Україні офіційно стартував ринок землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання щодо продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.

Як повідомлялося, Верховна Рада на час воєнного стану в умовах військової агресії РФ спростила доступ українських аграріїв до оренди земельних ділянок приватної, комунальної та державної форми власності, а також дерегулювала деякі форми відносин між с/г виробниками та державою.