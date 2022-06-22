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ВВП (1041) Польща (2016) Португалія (42) рівень життя (8)

Польща обійшла за рівнем життя Португалію, – Євростат

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польша

У 2021 році рівень реального індивідуального споживання в Польщі зріс на один відсотковий пункт і становив 84% відносно середнього показника для 27 країн Європейського Союзу.

Про це свідчать дані статистичної служби ЄС (Євростат), повідомляє Польське Радіо.

Таким чином, за цим показником поляки випередили португальців (83% від середнього по ЄС) і наблизилися до іспанців (85%). Третій рік поспіль за цією трійкою були греки (76%).

Найшвидше до середнього рівня життя ЄС наближалися хорвати (73%) та словенці (87%). Найближче до Західної Європи литовці (96%) – від італійців (97%) вони відстають лише на один відсоток.

У порівнянні з ситуацією 2002 року, найбільш динамічно наздоганяє "старі" держави ЄС Румунія (82%). Рівень споживання, вищий за середній по ЄС, мали жителі 9 країн: Люксембургу (146), Данії (121%), Німеччини (120%), Нідерландів (117%), Бельгії та Австрії (115%), Швеції (113%), Фінляндії (112%) і Франції (111%).

Показник індивідуального споживання, який публікує Євростат, має врахувати вартість усіх товарів і послуг, які "споживають" домогосподарства, у тому числі безпосередньо отримані на ринку, а також надані державою чи некомерційними організаціями. Йдеться зокрема про освіту та охорону здоров’я.

Євростат вказує, що показник індивідуального споживання зазвичай сильно корелює з ВВП на душу населення, але все ж більш корисний для порівняння добробуту споживачів з різних країн.

При розрахунку цього індексу також враховуються відмінності в цінах між країнами.

Автор: Михайло Орлюк
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Ой не знаю, не знаю.... то что я вижу своими глазами не внушает особых надежд. Насчет Литвы там сейчас инфляция 16 с гаком процентов, а в Эстонии аж 20%. Так что.....
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22.06.2022 22:16 Відповісти
Інфляція сьогодні у всьому світі…Литва молодці…,чим більше ти відриваеся від так званого російського мира тобто совка тим краще можеш розвиватися…жаль, що в Україні стільки тормозів які живуть ,.. жили,..в уявному світі,..за що приходиться так кроваво розплачуватися ,….
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23.06.2022 03:19 Відповісти
У эстонцев в 3 раза больше ввп на чел чем в параше, где сцут и срут в нефть и газ
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23.06.2022 16:20 Відповісти
інфляція розігналася із за короновірусних обмежень, надрукували купу зайвих грошей для підтримки. Ціни на єнергоресурси зросли. Зараз ставку піднімуть, в США вже підняли і будуть піднімати ще, і за рік інфляція зійде. А якщо за цей час Україна переможе, то всі "зайві" гроші можна скинути на відновлення нас. Всім профіт )
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23.06.2022 16:38 Відповісти
Люстрация от бывших коммунистов и комсомольцев, в отличие от нас, где они возглавили 30и летнюю коррупцию, воровство и кумовство.
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23.06.2022 02:53 Відповісти
Что значит свобода, низкая коррупции, грамотная политика в налогах. где никто не соберает 70% от стоимости товара
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23.06.2022 16:19 Відповісти
то все другорядне. саме головне це кредитна ставка в банку, нам про 2-5% річних можна хіба що мріяти.
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23.06.2022 16:44 Відповісти
Від таких фантастичних новин, чекаємо на повернення до польщі 10 млн поляків зі США, 1 млн діаспори із Великобританії, пару сотень тисяч із Нідерландів, Франції, Німеччини і Норвегії
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23.06.2022 17:43 Відповісти
Есть и такие, что возвращаются, а есть много иностранцев живущих в Польше, и не только в Варшаве. Гданьск, Познань, Краков, Вроцлав.
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23.06.2022 18:23 Відповісти
 
 