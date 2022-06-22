Польща обійшла за рівнем життя Португалію, – Євростат

У 2021 році рівень реального індивідуального споживання в Польщі зріс на один відсотковий пункт і становив 84% відносно середнього показника для 27 країн Європейського Союзу.

Про це свідчать дані статистичної служби ЄС (Євростат), повідомляє Польське Радіо.

Таким чином, за цим показником поляки випередили португальців (83% від середнього по ЄС) і наблизилися до іспанців (85%). Третій рік поспіль за цією трійкою були греки (76%).

Найшвидше до середнього рівня життя ЄС наближалися хорвати (73%) та словенці (87%). Найближче до Західної Європи литовці (96%) – від італійців (97%) вони відстають лише на один відсоток.

У порівнянні з ситуацією 2002 року, найбільш динамічно наздоганяє "старі" держави ЄС Румунія (82%). Рівень споживання, вищий за середній по ЄС, мали жителі 9 країн: Люксембургу (146), Данії (121%), Німеччини (120%), Нідерландів (117%), Бельгії та Австрії (115%), Швеції (113%), Фінляндії (112%) і Франції (111%).

Показник індивідуального споживання, який публікує Євростат, має врахувати вартість усіх товарів і послуг, які "споживають" домогосподарства, у тому числі безпосередньо отримані на ринку, а також надані державою чи некомерційними організаціями. Йдеться зокрема про освіту та охорону здоров’я.

Євростат вказує, що показник індивідуального споживання зазвичай сильно корелює з ВВП на душу населення, але все ж більш корисний для порівняння добробуту споживачів з різних країн.

При розрахунку цього індексу також враховуються відмінності в цінах між країнами.