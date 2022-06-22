Гетманцев анонсував механізм компенсації кредитів на втрачені через війну активи для бізнесу

Механізм компенсації кредитів для бізнесу на активи, знищені або пошкоджені війною, за аналогією із запропонованим законопроєктом щодо списання таких кредитів фізособам, може запрацювати, але таке рішення потребує часу.

Про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Складне питання. Я дуже хотів би це зробити, але ситуація для бізнесу інша. На практиці вона має безліч варіантів", – зазначив депутат.

Він припустив, що такий механізм для бізнесу буде розроблено, проте цей механізм надто складний для його швидкої реалізації.

"Якщо у компанії знищено обладнання, а не знищено офіс? Або навпаки. Або якщо головний офіс знищено, але працює філія у Львові і працює краще, ніж до війни? Така палітра варіантів, що прийняти просте рішення, як щодо житла, не можна. потребує підготовки", – пояснив Гетманцев.

"Мені хотілося б говорити про компенсації, і, напевно, вони будуть. Але механізм занадто складний, щоб його реалізувати швидко", – додав голова комітету.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроект про списання заборгованості зі споживчих кредитів на майно, знищене війною (№7441-1).