З початку війни було оголошено земельних аукціонів на 300 мільйонів, – Мінагрополітики

Від початку повномасштабної війни у системі "Prozorro.Продажі" було оголошено 257 нових земельних аукціонів. Загальна вартість виставлених на торги під час війни земель становить 300 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Так, було оголошено 90 аукціонів із оренди землі, 134 – продажу, 33 – з продажу з переважним правом.

Водночас було завершено 670 аукціонів, які принесли організаторам 147,1 млн грн.

Загалом же станом із моменту запуску ринку землі та станом на 22 червня у "Prozorro.Продажі" було оголошено 3 369 аукціонів із оренди та 1996 із продажу землі з загальною площею 24,1 тис. га та 3 тис. га відповідно. Загальна вартість усіх лотів – 1,77 млрд грн.

Топ-5 регіонів за стартовою вартістю лотів із оренди та продажу землі – Львівська, Київська, Одеська, Закарпатська, Івано-Франківська.

Зазначається, що загальна кількість організаторів – 650. Зростання ціни на торгах сягає більш ніж 200 %.

Як повідомлялося, Верховна Рада на час воєнного стану в умовах військової агресії РФ спростила доступ українських аграріїв до оренди земельних ділянок приватної, комунальної та державної форми власності, а також дерегулювала деякі форми відносин між с/г виробниками та державою.