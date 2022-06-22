Євросоюз тимчасово перейде на вугілля через скорочення постачання газу з РФ

Європейський Союз тимчасово повернеться до вугілля, щоб впоратися зі скороченням потоків російського газу.

Про це повідомила виконавча директорка з питань міжнародних справ і кліматичного фінансування при Європейській комісії Еліна Бардрам, передає Reuters.



"Незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до надзвичайної ситуації в ЄС. Виходячи з грубих кроків, які ми спостерігаємо з боку адміністрації Путіна щодо того, що "Газпром" раптово зменшив потік, ми вживаємо важливі заходи, але всі ці заходи тимчасові", – сказала вона, маючи на увазі використання вугілля.

Водночас, як кажуть європейські чиновники, ці кроки не означають відмови від довгострокових цілей щодо зміни клімату.

Раніше виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що європейські країни повинні підготуватися до "повного припинення" постачання російського газу напередодні зими.

За його словами, зменшення постачання газу в Європу російським "Газпромом" в останні місяці може мати на меті завадити країнам ЄС заповнити сховища і надати Росії додаткові важелі впливу в зимовий період. Біроль додав, що за таких умов є виправданими заходи, вжиті такими країнами, як Австрія та Німеччина, які запустили старі вугільні електростанції.

Як повідомлялося, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Однак раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.