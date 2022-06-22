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Литва (392) Росія (11571) риба (85)

Виробник рибних напівфабрикатів VICI відновив постачання сировини для свого заводу в Росії

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vici

Литовська Vičiūnai Group відновила постачання сировини та роботу свого заводу в Росії. В компанії це пояснюють бажанням потенційних покупців російських активів.

Про це заявив член правління Vičiūnai Group Дайнюс Матіошайтіс, повідомляє пресслужба компанії.

За його словами, потенційні покупці виявили бажання придбати весь бізнес групи в Росії, однак для цього завод на момент придбання повинен бути повністю у робочому стані, а продавець має забезпечити його сировиною кілька місяців після придбання.

"І ми, і наші консультанти з міжнародної компанії професійних послуг EY вважаємо, що це прискорить процес за рахунок продажу інтегрованої структури, яку не потрібно розбивати. З іншого боку, усі покупці хочуть, щоб завод працював, тому ми змушені зараз поповнювати запаси сировини та забезпечувати виробництво. Щоб якнайшвидше завершити операцію і повністю покинути Росію, ми вирішили виконати це бажання потенційних покупців", – заявив Матіошайтіс.

Він наголосив, що поставлена умова ґрунтується на циклічній закупівлі сировини, необхідної для виробництва.

"Постачання сировини залежить від сезонів рибальства, і якщо ми не будемо купувати необхідну продукцію зараз, новому власнику доведеться чекати кілька місяців, щоб поповнити склади та перезапустити виробництво. Додайте, якщо вам потрібно заготовити сировину самостійно. Знаючи це, покупці хочуть підстрахуватися і отримати компанію, яка функціонує", – зазначив Матіошайтіс.

В компанії з посиланням на консультантів з продажу BIG 4 від EY (Ernst & Young) повідомляють, що покупець бізнесу Vičiūnai Group в Росії буде обраний до кінця літа.

"Процес продажу йде гладко та інтенсивно. Зустрічі з кандидатами забирають надзвичайно багато часу. Потенційні покупці перевіряють надані нами дані, і ми регулярно зустрічаємося з ними для уточнення різних деталей та обміну інформацією", – додав Матіошайтіс.

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Як повідомлялося, на початку квітня голова Vičiūnai Group Шарунас Матійошайтіс заявляв, що компанія припинить бізнес у Росії протягом трьох-чотирьох місяців.

Тоді він запевняв, що Viciunu grupe припинила закупівлю сировини для заводу компанії у Калінінградській області, а виробництво з використанням сировини, придбаної ще до початку російського вторгнення до України, продовжується лише для того, щоб розрахуватися з постачальниками та фінансовими партнерами в Європі. В компанії також запевняли, що продукція, що виробляється у Калінінградській області, продається лише у Росії та на інших східних ринках.

Viciunu grupe також належать підприємства в Україні, його філії знаходяться у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Івано-Франківську, на них працює майже 800 працівників, яких компанія намагається підтримати. Водночас у компаніях, що належать групі у Литві, працевлаштовано майже 500 українців.

Компанія також повідомляла, що передала 200 тис. тонн продукції територіальній обороні в Ураїні, а також надала свої тягачі. 14 березня внаслідок артилерійського обстрілу повністю згорів логістичний склад Viciunu grupe у Броварах, що за 15 км від Києва.

Viciunu grupe випускає продукцію із сурімі, спеціалізується на виробництві рибної продукції та хлібобулочних виробів. Асортимент компанії становить близько 3 тис. видів під торговими марками: VICI, Esva, Columbus та ін. Загалом щороку група виробляє понад 120 тис. тонн продукції.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+2
Нехай ці казочки розказують комусь іншому, можливо хтось і повірить. Вони хочуть на двох стільцях одночасно, а так не вийде. Їм вже ніхто давно не вірить.
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24.06.2022 11:57
+2
Что то терзают меня смутные сомнения, что они правду говорят. Ох как не охота им из рф уходит, вот и юлят как могут. Но Все уже давно их поняли. Лично я принципиально больше не покупают их продукцию!
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24.06.2022 12:19
+1
Цікаво на кого ця маячня розрахована? Самі себе заспокоюють чи як? Бо з притомних в таке вже ніхто не повірить. Вже було достатньо часу аби вийти із рф але вони того не хочуть робити бо гроші для них них не пахнуть.
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24.06.2022 12:26
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Не вірю, що вони підуть з росії. Максимум що буде - відкриють на росії підприємство під іншою назвою і типу продадуть завод, але всеодно будуть там штампувати свою продукцію під литовським штрихкодом, що вони і зараз роблять
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23.06.2022 21:34 Відповісти
Тільки дурний в це повірить. Вони з самого початку війни це обіцяють. Ще 4 місяці, ще і ще. А потім війна скінчиться і вони скажуть, що вже й немає потреби.
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24.06.2022 09:44 Відповісти
Нехай ці казочки розказують комусь іншому, можливо хтось і повірить. Вони хочуть на двох стільцях одночасно, а так не вийде. Їм вже ніхто давно не вірить.
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24.06.2022 11:57 Відповісти
Что то терзают меня смутные сомнения, что они правду говорят. Ох как не охота им из рф уходит, вот и юлят как могут. Но Все уже давно их поняли. Лично я принципиально больше не покупают их продукцию!
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24.06.2022 12:19 Відповісти
Цікаво на кого ця маячня розрахована? Самі себе заспокоюють чи як? Бо з притомних в таке вже ніхто не повірить. Вже було достатньо часу аби вийти із рф але вони того не хочуть робити бо гроші для них них не пахнуть.
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24.06.2022 12:26 Відповісти
Ті хто хотів вийти із росії то вже зробив і не годував одними лиш обіцянками. А ці просто не бажають того робити от і все пояснення. А ці побрехеньки нехай залишать для себе.
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24.06.2022 12:32 Відповісти
Ну что же, они выбрали возможность зарабатывать деньги в рф вместе того что бы покинуть эту страну. А в этот бред уже никто все равно не поверит.
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24.06.2022 12:40 Відповісти
Даже не удивляюсь. Бизнес весьма прагматичен. Но для чего было всем рассказывать, что мол вот вот и мы уйдем из россии?! По факту давно все поняли, что они этого делать не собираются. Ну что ж... пусть теперь не удивляються существенному снижению продаж своей продукции в Украине.
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24.06.2022 12:47 Відповісти
Ну по факту з ними все зрозуміло. Йдуть разом зі своїми крабовими паличками вслід за русскім воєнним кораблем!
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24.06.2022 12:52 Відповісти
Тоді нехай вийдуть, а вже потім, коли вийдуть, тоді вже приходять на наш ринок. А доки - БОЙКОТ!!!
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24.06.2022 12:58 Відповісти
Чомусь Nike, Adidas, ZARA та купа інших змогли вийти із рф, а ці ніяк не можуть. Чи не хочуть? Скоріше за все останнє, іншого пояснення просто не бачу.
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24.06.2022 12:59 Відповісти
Так хочуть вийти, що аж закупляють сировину на свої підприємства в рф))) Цікаво є ті, хто в це вірить?))
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24.06.2022 13:06 Відповісти
З цими все зрозуміло! БОЙКОТ їхній продукції! Хочуть працювати в рф та платити туди податки на які вбивають наших людей та руйнують наші міста, то нехай працюють але тоді нехай не брешуть та не вигадують казочок!
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24.06.2022 13:13 Відповісти
 
 