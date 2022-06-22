Виробник рибних напівфабрикатів VICI відновив постачання сировини для свого заводу в Росії

Литовська Vičiūnai Group відновила постачання сировини та роботу свого заводу в Росії. В компанії це пояснюють бажанням потенційних покупців російських активів.

Про це заявив член правління Vičiūnai Group Дайнюс Матіошайтіс, повідомляє пресслужба компанії.

За його словами, потенційні покупці виявили бажання придбати весь бізнес групи в Росії, однак для цього завод на момент придбання повинен бути повністю у робочому стані, а продавець має забезпечити його сировиною кілька місяців після придбання.

"І ми, і наші консультанти з міжнародної компанії професійних послуг EY вважаємо, що це прискорить процес за рахунок продажу інтегрованої структури, яку не потрібно розбивати. З іншого боку, усі покупці хочуть, щоб завод працював, тому ми змушені зараз поповнювати запаси сировини та забезпечувати виробництво. Щоб якнайшвидше завершити операцію і повністю покинути Росію, ми вирішили виконати це бажання потенційних покупців", – заявив Матіошайтіс.

Він наголосив, що поставлена умова ґрунтується на циклічній закупівлі сировини, необхідної для виробництва.

"Постачання сировини залежить від сезонів рибальства, і якщо ми не будемо купувати необхідну продукцію зараз, новому власнику доведеться чекати кілька місяців, щоб поповнити склади та перезапустити виробництво. Додайте, якщо вам потрібно заготовити сировину самостійно. Знаючи це, покупці хочуть підстрахуватися і отримати компанію, яка функціонує", – зазначив Матіошайтіс.

В компанії з посиланням на консультантів з продажу BIG 4 від EY (Ernst & Young) повідомляють, що покупець бізнесу Vičiūnai Group в Росії буде обраний до кінця літа.

"Процес продажу йде гладко та інтенсивно. Зустрічі з кандидатами забирають надзвичайно багато часу. Потенційні покупці перевіряють надані нами дані, і ми регулярно зустрічаємося з ними для уточнення різних деталей та обміну інформацією", – додав Матіошайтіс.

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Як повідомлялося, на початку квітня голова Vičiūnai Group Шарунас Матійошайтіс заявляв, що компанія припинить бізнес у Росії протягом трьох-чотирьох місяців.

Тоді він запевняв, що Viciunu grupe припинила закупівлю сировини для заводу компанії у Калінінградській області, а виробництво з використанням сировини, придбаної ще до початку російського вторгнення до України, продовжується лише для того, щоб розрахуватися з постачальниками та фінансовими партнерами в Європі. В компанії також запевняли, що продукція, що виробляється у Калінінградській області, продається лише у Росії та на інших східних ринках.

Viciunu grupe також належать підприємства в Україні, його філії знаходяться у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Івано-Франківську, на них працює майже 800 працівників, яких компанія намагається підтримати. Водночас у компаніях, що належать групі у Литві, працевлаштовано майже 500 українців.

Компанія також повідомляла, що передала 200 тис. тонн продукції територіальній обороні в Ураїні, а також надала свої тягачі. 14 березня внаслідок артилерійського обстрілу повністю згорів логістичний склад Viciunu grupe у Броварах, що за 15 км від Києва.

Viciunu grupe випускає продукцію із сурімі, спеціалізується на виробництві рибної продукції та хлібобулочних виробів. Асортимент компанії становить близько 3 тис. видів під торговими марками: VICI, Esva, Columbus та ін. Загалом щороку група виробляє понад 120 тис. тонн продукції.