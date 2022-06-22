В уряді Німеччини назвали зменшення постачання газу Росією "економічним нападом"

Обмеження Росією постачання газу до ФРН є "економічним нападом" і частиною російської стратегії у протистоянні з Україною.

Про це віцеканцлер Німеччини - міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив під час виступу на німецькій промисловій конференції, повідомляє Deutsche Welle.

"Зменшення поставок газу по газопроводу "Північний потік" – це напад на нас, економічний напад на нас", – заявив Габек.

На його думку, цей "напад" покликаний спричинити зростання цін на газ шляхом зменшення його обсягу на ринку і тим самим "викликати у Європі та у Німеччині дебати стосовно важкої ситуації та тривоги" у зв'язку з дефіцитом сировини.

Це, своєю чергою, паралізує дебати стосовно того, чи правильною є підтримка свободи, переконаний Габек.

Він наголосив, що обмеження газопостачання – це не співпадіння, а стратегія Росії.

"Не можна дозволити цій стратегії отримати успіх", – заявив міністр.

За його словами, йдеться не лише про солідарність з Україною, а й про захист політичної культури, відкритого суспільства, вільної ринкової економіки.

Габек також наголосив на важливості наповнення німецьких газосховищ, адже, якщо до зими ФРН підійде лише з наполовину заповненими підземними сховищами газу, і "газовий вентиль буде перекрито", то на Німеччину очікує важка економічна криза.

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Як повідомлялося, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Однак раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Водночас "Газпром" не використовуює повною мірою заброньовані потужності для транзиту газу через Україну.