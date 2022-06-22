У Туреччині заявили про "позитивні" переговори з РФ про розблокування українських портів

За підсумками переговорів між військовими делегаціями Туреччини і РФ, що відбулися напередодні в Москві, ухвалене рішення про проведення чотиристоронньої зустрічі – Туреччина, Росія, Україна та ООН – для обговорення теми виведення суден із зерном із окупованих портів України.

Про це повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.



Зазначається, що міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар раніше обговорив тему запобігання продовольчій кризі у телефонних розмовах із колегами з РФ та України. Після цього турецька делегація вирушила до РФ для обговорення питання розблокування експорту українського зерна з окупованих портів, а також повернення військово-транспортних літаків ЗС Туреччини з аеропорту "Бориспіль" у Києві.



Як повідомили в Анкарі, переговори військових делегацій Туреччини та РФ пройшли у "конструктивному та позитивному ключі".

Зокрема, ухвалено рішення провести зустріч делегацій Туреччини, Росії, України та ООН для вирішення питання з розблокуванням торгових суден у портах України. Зазначається, що чотирьохстороння зустріч у разі згоди всіх сторін може відбутися найближчими тижнями в Туреччині.



Водночас, як пише видання, буквально через кілька годин після закінчення турецько-російських перемовин турецьке суховантажне судно Azov Concord залишило порту Маріуполі. Azov Concord став першим іноземним судном, яке вийшло з маруіпольського порту, окупованого російською армією та сепаратистами.

Як повідомлялося, раніше Туреччина підтримала вимогу Росії щодо часткового скасування санкцій, зокрема на експорт добрив, в межах механізму, покликаного розблокувати експорт аграрної продукції з українських портів. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів із російським міністром Сєргєєм Лавровим у Анкарі 8 червня.

Водночас перед її проведенням Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу на цю зустріч не запрошували.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що РФ вивозить вкрадене на окупованих територіях України зерно в Туреччину через російські порти, видаючи його за російське.