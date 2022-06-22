Постраждалі від агресії РФ українці можуть подати заяву до ЄСПЛ та отримати компенсацію до 30 тисяч євро, – Мінцифри

Кожен громадянин, який постраждав від російської агресії, може отримати компенсацію від 5 до 30 тисяч євро. Для цього потрібно подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) упродовж чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, але не пізніше 16 січня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що відсьогодні сформувати заяву до ЄСПЛ можна онлайн через відповідну електронну систему: espl.com.ua

"Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ: загибель родича, зруйноване житло, поранення, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо. Система спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати", – пояснюють у Мінцифри.

Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень "Укрпошти".

У міністерстві додали, що при заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги для відправника є безоплатними.

Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно.

"Термін розгляду заяви може становити від одного року, вірогідність отримання компенсації є високою", – кажуть у відомстві.

Електронну заяву для формування заяви до Європейського суду з прав людини запущено швейцарсько-українською Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, та Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

Для отримання консультації можна звернутися до громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у місті заявника.