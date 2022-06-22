Росія може повністю припинити постачання газу до Європи, – IEA

Європейські країни повинні підготуватися до "повного припинення" постачання російського газу напередодні зими.

Про це виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (IEA, МЕА) Фатіх Біроль заявив у інтерв’ю Financial Times.

"Чим ближче ми наближаємося до зими, тим більше розуміємо наміри Росії", – заявив Біроль.

За його словами, зменшення постачання газу в Європу російським "Газпромом" в останні місяці може мати на меті завадити країнам ЄС заповнити сховища і надати Росії додаткові важелі впливу в зимовий період.

"Європа повинна бути готова, якщо російський газ буде повністю відключений", – сказав виконавчий директор МЕА.

Біроль додав, що за таких умов є виправданими заходи, вжиті такими країнами, як Австрія та Німеччина, які запустили старі вугільні електростанції.

Водночас він наголосив, що наразі заходи європейських країн щодо скорочення споживання газу недостатньо ефективні.

"Я вважаю, що з наближенням зими будуть все більш глибокі заходи щодо попиту", – сказав він, припустивши, що європейські уряди можуть вдатися до обмеження споживання газу, якщо Росія ще вирішить більше скоротити експорт.

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Як повідомлялося, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Однак раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.