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В Італії заморозили російські активи вартістю 1,7 мільярда євро

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италия

Після введення антиросійських санкцій італійська фінансова гвардія заморозила пов'язане з РФ майно на суму 1,7 млрд євро.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на дані відомства.

Замороження активів відбулося в результаті перевірки понад 1,1 тис. російських юридичних та фізичних осіб, які, на думку гвардії, причетні до російської агресії в Україні.

"Станом на 31 травня відповідні заходи були вжиті щодо 14 суб'єктів, включаючи будівлі, транспортні повітряні засоби, судна, землю та акції компаній на загальну суму понад 1,7 млрд євро", – йдеться у звіті.

Фінансові перевірки щодо російських громадян та компаній в Італії розпочалися 23 лютого, після запровадження санкцій після визнання Росією незалежності так званих "Л/ДНР".

Як повідомлялося, влада Ірландії заморозила російські активи вартістю 1,72 млрд євро.

Автор: Юлiя Недашківська
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