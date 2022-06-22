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АЗС (1487) ціни (2959) скраплений газ (1040)

Ціни на автогаз у мережах АЗС знизилися ще на 1 гривню за літр

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Низка українських мереж АЗС 22 червня зменшила вартість автогазу.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Ресурс на станціях столичної мережі KLO здешевшав на 1 грн – до 41,99 грн/л. На стільки ж дешевшим став автогаз у дніпропетровській мережі "Нефтек" – до 43,99 грн/л.

Загальнонаціональна мережа Shell також знизила вартість продукту на 1 грн – до 42,04 грн/л.

На 1 грн та 1,2 грн – до 41,99 грн/л і 42,59 грн/л – знизили ціни Motto і Mango відповідно.

Автор: Юлiя Недашківська
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