Суд арештував корпоративні права підприємств на 65 мільйонів, які фінансували збройну агресію проти України

В управління АРМА передано корпоративні права підприємств на 65 млн грн, які фінансували збройну агресію проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт та передано в управління АРМА корпоративні права і майно одинадцяти юридичних осіб, об’єкти нерухомості, транспортні засоби та спеціальну техніку на суму понад 65 млн грн", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, бенефеціарний власник підприємств – громадянин РФ, організував на території України незаконний видобуток та переробку корисних копалин з експортом їх до країни-агресора.

"Він ухилився від сплати податків шляхом заниження ціни на продукцію у податковій звітності. У подальшому, одержані злочинним шляхом грошові кошти виводив та знімав їх на території РФ, фінансуючи збройну агресію проти України", – наголосили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного видобування корисних копалин, ухилення від сплати податків, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.