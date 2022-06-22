Російський компанії переїжджають зі Швейцарії до ОАЕ для обходу санкцій, – Bloomberg

Унаслідок запровадження санкцій Євросоюзом та Швейцарією проти РФ російські підприємці почали активно відкривати бізнес у Дубаї. Так вони матимуть змогу обійти обмеження.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що впродовж десятиліть Швейцарія була своєрідним домом для посередників, які допомагали шукати російським виробникампокупців з усього світу. Тепер посилення санкцій спонукає бізнесменів з РФ до міграції, зокрема в ОАЕ.

Три найбільших виробники нафти в РФ наразі перевіряють Дубаї на предмет торгових операцій. Водночас декілька інших компаній уже переїхали туди.



Поступові санкції ускладнили торгівлю російських державних компаній, зокрема тих, які займаються експортом товарів з РФ. Як пише агентство, проблемою стали й неофіційні санкції – банки відкликали кредитні лінії, важливі для фінансування угод, а судноплавні компанії та страховики припиняють надавати свої послуги росіянам.

Так, великі виробники нафти РФ – "Роснєфть", "Газпром Нєфть" та "Лукойл" – розглядають можливість відкриття офісів у Дубаї. Деякі компанії уже перебувають у процесі переїзду. Зокрема, зерновий трейдер Solaris Commodities, вугільна компанія Suek AG та EuroChem Group AG, яка торгує російськими мінеральними добривами.